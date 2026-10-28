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Österreich muss sich stellenweise auf Regen einstellen.
Österreich muss sich stellenweise auf Regen einstellen.
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Die aktuelle Prognose

Wetter in Österreich ändert sich jetzt komplett

Das Wetter in Österreich wird zur Wochenmitte unbeständiger! Ein Tief bringt jetzt wechselhafte Verhältnisse, dann dreht ein Hoch auf. Die Details.
Von André Wilding
28.10.2026, 07:27
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Zur Wochenmitte erreichen laut Unwetterzentrale (uwz.at) Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer den Alpenraum und bringen etwas unbeständigere Verhältnisse mit sich. Am Donnerstag liegt neuerlich ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das Wetter wird wieder zunehmend freundlicher.

Meteorologe verrät, was jetzt auf Österreich zukommt

Regen breitet sich aus

Am Mittwoch halten sich entlang der Alpennordseite von Beginn an dichte Wolken, nach einem meist noch trockenen Start breitet sich vom Bodensee und Mühlviertel her Regen bis in den Nordosten aus. Im Süden und im Burgenland zeigt sich zeitweise die Sonne, nur vereinzelt ziehen auch dort Schauer durch. Der Wind dreht auf West und weht mäßig, im Donauraum in Böen lebhaft. Je nach Sonne werden 8 bis 15 Grad erreicht.

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Der Donnerstag startet oft bewölkt oder mit Hochnebel, im Nordosten regional auch mit etwas Regen. Tagsüber setzt sich von Vorarlberg bis Oberkärnten ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch, weiter östlich und nördlich sind die Wolken gebietsweise hartnäckig.

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Bis Mittag trocknet es aber auch hier ab. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind und die Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad.

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Schnee auf den Bergen

Am Freitag halten sich abseits der Alpen hochnebelartige Wolken, die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. Bis auf etwas Nieselregen bleibt es aber trocken, häufig sonnig wird es auf den Bergen. Bei mäßigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad.

Der Samstag beginnt in den Voralpen noch mit etwas Sonne, von Nordosten her zieht es aber immer mehr zu und gebietsweise fällt etwas Regen. Auf den Bergen sind auch ein paar Schneeflocken dabei, mit nennenswertem Neuschnee ist aber vorerst nicht zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, maximal werden 6 bis 13 Grad erreicht.

wil, Akt. 28.10.2026, 07:31, 28.10.2026, 07:27
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