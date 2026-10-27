i Ein Tief bringt jetzt unbeständigere Verhältnisse nach Österreich. istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Meteorologe verrät, was jetzt auf Österreich zukommt Österreich startet mit ruhigem Wetter in den Dienstag. Doch schon zur Wochenmitte sorgt ein Tief für einen Wechsel im Land. Die Prognose. Von André Wilding 27.10.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Dienstag verläuft unter schwachem Hochdruckeinfluss ruhig. Zur Wochenmitte erreichen laut Unwetterzentrale (uwz.at) Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer den Alpenraum und bringen etwas unbeständigere Verhältnisse. "Am Donnerstag liegt neuerlich ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das Wetter wird wieder zunehmend freundlicher", erklärt Wetter-Experte Andreas Demel.

11 bis 15 Grad

Der Dienstag beginnt vor allem im zentralen Bergland und in Oberösterreich mit einigen Restwolken, generell aber trocken und gebietsweise auch schon sonnig. In der Folge kommt verbreitet die Sonne zum Vorschein, die meisten Wolken halten sich von der Tauernregion bis ins Salzkammergut. Spätestens ab Mittag zeigt sich aber auch dort die Sonne. Maximal werden 11 bis 15 Grad erreicht.

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Am Mittwoch halten sich entlang der Alpennordseite von Beginn an dichte Wolken, nach einem meist noch trockenen Start breitet sich vom Bodensee und Mühlviertel her Regen bis in den Nordosten aus. Im Süden und im Burgenland zeigt sich zeitweise die Sonne, nur vereinzelt ziehen auch dort Schauer durch. Der Wind dreht auf West und weht mäßig, im Donauraum auch lebhaft und mit 8 bis 14 Grad kühlt es ab.

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Freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Der Donnerstag startet vor allem nördlich der Alpen noch mit dichten Restwolken und einzelnen Schauern, lokal auch mit Nebelfeldern. Rasch lockert es aber auf und verbreitet setzt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch.

Gegen Abend werden die Wolken zwar vor allem im Nordosten wieder etwas dichter, es bleibt aber trocken. Der West- bis Nordwestwind weht weiterhin mäßig bis lebhaft bei maximal 10 bis 14 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag ziehen vor allem im Wald- und Mostviertel immer wieder dichte Wolken mit einzelnen Schauern durch, die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. Im Osten weht mäßiger Nordwestwind, meist spielt der Wind aber keine große Rolle. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 13 Grad.