i Ein kräftiger Sturm fegt am Nationalfeiertag über Wien. SE73, istock (Symbolbild) Die Prognose im Detail Achtung! Wetter-Warnung gilt jetzt auch für Wien Das Wetter präsentiert sich in der neuen Woche in Österreich von seiner stürmischen Seite. Für den Osten des Landes gibt es Warnungen. Die Prognose. Von André Wilding 26.10.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der neuen Woche macht sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) zunächst wieder Hochdruckeinfluss bemerkbar, das Wetter beruhigt sich dabei. Auch der Dienstag verläuft unter schwachem Hochdruckeinfluss ruhig. Zur Wochenmitte erreichen dann Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer den Alpenraum, es wird etwas unbeständiger.

Sturm fegt über Osten Österreichs

Am Nationalfeiertag halten sich entlang der Nordalpen und im Mühl- und Waldviertel anfangs noch einige Wolken, aus denen es vereinzelt noch etwas regnen kann. Die Restwolken lockern im Tagesverlauf auf. Überall sonst verläuft der Tag mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Der Wind weht im Donauraum zunächst mäßig bis lebhaft aus West, lässt aber am Nachmittag nach. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 15 Grad.

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Die Österreichische Unwetterzentrale hat für mehrere Bundesländer Wetter-Warnungen ausgegeben – vor allem für den Osten des Landes! In Niederösterreich und Wien pfeift der Bevölkerung ein kräftiger Wind um die Ohren – ebenso in Teilen der Steiermark sowie im Burgenland.

Aktuelle Unwetterwarnungen für Österreich uwz.at

Der Dienstag bringt vom Tiroler Unterland ostwärts vorübergehend kompaktere Wolken und entlang der Nordalpen etwas Regen, während im Westen bereits von Beginn an die Sonne scheint. Noch am Vormittag trocknet es ab und bis Mittag ziehen die Wolkenfelder nach Osten ab, am Nachmittag scheint dann oft die Sonne, lediglich im Nordosten halten sich die Wolken teils zäher. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Dazu werden maximal 10 bis 14 Grad erreicht.

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10 bis 14 Grad

Am Mittwoch breiten sich dichte Wolken ostwärts aus und im äußersten Westen regnet es bereits von Beginn an. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen entlang der Alpen aus und erreicht gegen Abend auch den Nordosten. Im Süden zeigt sich dagegen immer wieder die Sonne und es bleibt größtenteils trocken. Am Nachmittag lässt der Regen im Westen nach. Der Wind dreht auf West, weht mäßig, im Donauraum auch lebhaft und mit Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad entsprechen die Temperaturen der Jahreszeit.

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Der Donnerstag startet vor allem im Wald- und Mostviertel noch mit dichten Restwolken. Rasch lockern diese aber auf und verbreitet setzt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch. Gegen Abend werden die Wolken zwar wieder etwas dichter, es bleibt aber trocken. Der West- bis Nordwestwind weht weiterhin mäßig bis lebhaft bei maximal 10 bis 14 Grad.