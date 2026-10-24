i ? Kräftiger Schneefall Wintereinbruch in Österreich! Straße komplett gesperrt Der Wintereinbruch hat Folgen für Autofahrer! Nach neuerlichem Schneefall ist die Zillertaler Höhenstraße jetzt vollständig gesperrt. Von André Wilding 24.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schnee sorgt im Zillertal für eine weitere Straßensperre! Nach dem neuerlichen Wintereinbruch in höheren Lagen ist die Zillertaler Höhenstraße nicht mehr befahrbar. Die gesamte Strecke musste gesperrt werden.

Schneefall in der Nacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kehrte in den höheren Lagen Tirols der Winter zurück. Die Schneefälle haben nun auch Auswirkungen auf die Zillertaler Höhenstraße. Die Straße ist inzwischen vollständig gesperrt.

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Zunächst nur ein Teilstück betroffen

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Schnee auf der Höhenstraße für Einschränkungen gesorgt. Damals musste allerdings nur ein kleiner Abschnitt gesperrt werden.

Nach dem neuerlichen Wintereinbruch reicht diese Maßnahme nicht mehr aus. Die Sperre wurde auf die gesamte Zillertaler Höhenstraße ausgeweitet. Wann die Straße wieder freigegeben werden kann, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Die Prognose im Detail

Am Samstag überwiegt laut Unwetterzentrale (uwz.at) im Flachland der zunehmend freundliche Mix aus Sonne und Wolken. Im Bergland und im Waldviertel halten sich zu Beginn noch dichtere Wolken, dazu fällt zeitweise noch etwas Regen. Im Tagesverlauf trocknet es aber auch dort ab. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind werden maximal 7 bis 13 Grad erreicht.

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Der Sonntag startet abgesehen vom äußersten Osten mit dichten Wolken. Von Vorarlberg bis ins Innviertel fällt von Beginn an Regen, der sich im Tagesverlauf ostwärts ausbreitet. Dabei regnet es an der Alpennordseite zeitweise ergiebig. Im äußersten Süden bleibt es bis in den Abend trocken. In den prädestinierten Tiroler Tälern kommt vorübergehend kräftiger Südföhn auf. Im Tagesverlauf dreht der Wind auf West und weht an der Alpennordseite gebietsweise teils stürmisch. Am Abend sind schließlich auch am Alpenostrand stürmische Böen dabei.

Sonne lässt sich blicken

Am Montag halten sich entlang der Nordalpen und im Mühl- und Waldviertel anfangs noch einige Wolken, meist ist es aber schon trocken. Die Restwolken lockern im Tagesverlauf auf. Überall sonst verläuft der Tag mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Der Wind weht im Donauraum zunächst mäßig bis lebhaft aus West, lässt aber am Nachmittag nach.

Die Bilder des Tages i ?

Der Dienstag bringt vom Tiroler Unterland ostwärts vorübergehend kompaktere Wolken und entlang der Nordalpen etwas Regen, während im Westen bereits von Beginn an die Sonne scheint. Noch am Vormittag trocknet es ab und bis Mittag ziehen die Wolkenfelder nach Osten ab, am Nachmittag scheint dann oft die Sonne, lediglich im Nordosten halten sich die Wolken teils zäher. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.