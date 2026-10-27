i Zum Wochenende nimmt die Neigung zu Nebel stark zu. (Symbolbild) Getty Images "Unbeständige Verhältnisse" Tief-Ausläufer sorgen für trübes Wetter in Österreich Ausläufer eines Tiefs sorgen in den kommenden Tagen für unbeständiges Wetter. Experten sagen, wo mit Regen und Nebel zu rechnen ist. Von Wetter Heute 27.10.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zur Wochenmitte erreichen Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer den Alpenraum und bringen etwas unbeständigere Verhältnisse mit sich. Am Donnerstag liegt neuerlich ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das Wetter wird wieder zunehmend freundlicher.

Die Experten des Wetterdienstes UBIMET wissen, wie das Wetter in den kommenden Tagen verlaufen wird.

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Dichte Wolken und Regen

In der Nacht auf Mittwoch bilden sich in der Osthälfte ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Auch im Westen ziehen in der zweiten Nachthälfte Wolkenfelder auf, dabei setzt in Vorarlberg zum Morgen hin leichter Regen ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.

Am Mittwoch halten sich entlang der Alpennordseite von Beginn an dichte Wolken, nach einem meist noch trockenen Start breitet sich vom Bodensee und Mühlviertel her Regen bis in den Nordosten aus. Im Süden und im Burgenland zeigt sich zeitweise die Sonne, nur vereinzelt ziehen auch dort Schauer durch. Der Wind dreht auf West und weht mäßig, im Donauraum in Böen lebhaft. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 15 Grad kühlt es etwas ab.

Der Donnerstag startet vor allem nördlich der Alpen noch mit dichten Restwolken und einzelnen Schauern, lokal auch mit Nebelfeldern. Rasch lockert es aber auf und verbreitet setzt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch. Gegen Abend werden die Wolken zwar vor allem im Nordosten wieder etwas dichter, es bleibt aber trocken. Der West- bis Nordwestwind weht im Osten mäßig bis lebhaft bei maximal 8 bis 15 Grad.

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Nebel im Anmarsch

Am Freitag halten sich verbreitet hochnebelartige Wolken, auch in den westlichen Tallagen beginnt der Tag mit Nebel oder Hochnebel. Hier lösen sich die Wolken allerdings am Vormittag auf, während es in der Osthälfte oft länger trüb bleibt. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 14 Grad.

Der Samstag hat vor allem im westlichen und südlichen Bergland sonniges Herbstwetter zu bieten. Nördlich der Alpen sowie in den südlichen Becken hält sich der Hochnebel allerdings gebietsweise hartnäckig, im Nordosten ziehen dichte Wolken durch und bringen im Tagesverlauf vereinzelt etwas Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, maximal werden 6 bis 13 Grad erreicht.