i Am Mittwoch bringt eine Kaltfront landesweit Regen, im Süden könnte es kräftig schütten. istock Wetter kippt Regen-Walze rollt jetzt direkt auf Österreich zu Österreich steht ein Wetterumschwung bevor! Am Mittwoch bringt eine Kaltfront landesweit Regen, im Süden könnte es kräftig schütten. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreich kommt ein deutlicher Wetterumschwung zu! Während Hoch GERHARD am Montag noch für ruhiges Herbstwetter sorgt, kündigt sich bereits die nächste Kaltfront an. Diese zieht am Mittwoch von Westen über das Land und bringt endlich wieder Regen nach ganz Österreich, wie UWZ-Experte Konstantin Brandes in einem aktuellen Warnlagebericht schreibt.

Zuvor bleibt es am Montag weitgehend ruhig, allerdings kann sich vielerorts Nebel bilden. Ab Dienstag ändert sich die Wetterlage zunehmend. Die Höhenströmung dreht auf Südwest, gleichzeitig gelangen vom Mittelmeerraum feuchtere Luftmassen nach Österreich.

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Große Regenmengen erwartet

Am Mittwoch ist es dann mit dem ruhigen Herbstwetter vorbei. Eine markante Kaltfront erreicht Österreich und sorgt landesweit für Niederschläge. Besonders im Südwesten und Süden könnten dabei sogar große Regenmengen zusammenkommen.

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Die Prognose im Detail

Der Montag startet in den Niederungen entlang der Donau sowie in den südlichen Tälern und Becken oft nebelig, abseits davon sonnig. Bis Mittag lösen sich die meisten Nebelfelder auf, nur in den südlichen Becken oder am Alpennordrand halten sie sich etwas hartnäckiger und im östlichen Flachland ziehen immer wieder Wolkenfelder durch. Der Wind weht im Donauraum mäßig aus Nord bis Ost. Maximal werden 11 bis 19 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Am Dienstag scheint abseits einiger Nebel- und Hochnebelfelder vor allem an der Alpennordseite die Sonne, im Nordosten ziehen Wolken durch. Eine geringe Schauerneigung besteht im Oberen Waldviertel oder Richtung Böhmerwald, im Süden halten sich dichte Wolken. Am Alpenhauptkamm und ganz im Süden fällt allmählich etwas Regen, meist geht der Tag aber noch trocken zu Ende. Der Südostwind frischt im Osten lebhaft auf, in den Alpen wird es föhnig. Je nach Sonne und Föhn liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 21 Grad.

Der Mittwoch beginnt im Norden und Osten meist trocken, die Sonne zeigt sich aber höchstens noch kurz und von Südwesten her breitet sich Regen aus. Vor allem Richtung Karnische Alpen regnet es ergiebig und lokal gewittrig durchsetzt, am längsten trocken bleibt es ganz im Osten. Dort weht lebhafter, im östlichen Bergland föhniger Südwind. Damit steigen die Temperaturen hier lokal bis auf 20 Grad, meist erreichen sie aber maximal 10 bis 17 Grad.

Am Donnerstag halten sich dichte Wolken und zu Beginn regnet es noch häufig, in den Nordalpen mischt sich vorübergehend bis auf 1500 m herab Schnee dazu. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach, die Sonne zeigt sich aber meist nur zwischendurch. Der Wind dreht auf Nordwest und weht besonders im Osten lebhaft bis kräftig. Mit Höchstwerten von nur mehr 7 bis 15 Grad kühlt es spürbar ab.