i In den Alpen ist wieder Schneefall möglich. IMAGO/Bernd März (Archivbild) Wetter-Wende im Anmarsch Bis in die Täler? Sigi Fink sieht ersten Schnee kommen Erst Altweibersommer, dann Schnee? ORF-Wetterexperte Sigi Fink kündigt einen deutlichen Wetterumschwung an. Sogar höhere Täler könnten weiß werden. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch zeigt sich der Oktober in Österreich vielerorts von seiner milden Seite. Temperaturen von bis zu 21 Grad sorgen stellenweise für richtiges Altweibersommerwetter. Doch damit könnte bald Schluss sein! ORF-Meteorologe Sigi Fink kündigt einen deutlichen Wetterumschwung für die kommende Woche an. Neben kräftigem Regen ist in den Alpen sogar Schneefall bis in höhere Täler möglich.

Besonders zwischen Dienstag (20. Oktober) und Donnerstag (22. Oktober) dürfte sich die Wetterlage spürbar verändern. Auch die Prognose von UBIMET zeigt ab Wochenmitte verbreitet unbeständiges Wetter.

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Sigi Fink kündigt Wetterumschwung an

Auf Facebook beschreibt der gebürtige Südtiroler zunächst das freundliche Herbstwetter am Samstag. "HEUTE wieder zum Teil angenehmes #Altweibersommerwetter!", schreibt der ORF-Meteorologe auf Facebook.

Allerdings ist die Sonne nicht überall zu sehen. Besonders im Innviertel, entlang der Donau, im oberösterreichischen Zentralraum, rund um St. Pölten und im Tullner Becken kann sich der Nebel teilweise bis in den Nachmittag halten. Auch im Klagenfurter Becken bleibt es mancherorts länger trüb.

Abseits der Nebelgebiete gibt es einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Westen und Nordwesten nimmt die Schauerneigung im Tagesverlauf etwas zu. Die Temperaturen erreichen laut Fink meist 12 bis 21 Grad.

Schnee sogar bis in höhere Täler möglich

Spannend wird es laut dem Wetterexperten aber erst in der kommenden Woche. "Nach einer wenig ereignisreichen Phase schlägt das Wetter am 20./21./22. Oktober um!", kündigt Fink an. Besonders in den Südalpen rechnet er mit ergiebigen Niederschlägen. "In den Südalpen teils kräftiger Regen, Schneefall gegen Ende hin bis in höhere Täler möglich."

Damit könnten einige höher gelegene Regionen erstmals wieder winterliche Verhältnisse erleben. Wie weit die Schneefallgrenze tatsächlich sinkt, ist noch unklar.

Regen breitet sich über die Alpen aus

Der Wetterumschwung dürfte sich nicht nur auf den Süden beschränken. "Regen und Schneefall breiten sich auf den Großteil des Alpenraumes aus", schreibt der Meteorologe. Eine längere Phase mit durchgehend nassem Wetter erwartet er dennoch nicht. "Dauerhaft nasses Wetter ist weiter nicht in Sicht."

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Der kommende Wetterwechsel könnte damit zwar dringend benötigte Niederschläge bringen, eine nachhaltige Entspannung der Trockenheit ist daraus aber noch nicht abzuleiten.

Die UBIMET-Prognose im Detail

Die aktuelle Prognose von UBIMET zeigt zunächst noch keine Spur von flächendeckendem Winterwetter.

Am Samstag scheint nach der Auflösung lokaler Nebelfelder vielerorts die Sonne. Im Westen kommen ab Mittag Schauer auf, die sich bis zum Abend nach Oberösterreich ausbreiten. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad.

Am Sonntag beginnt der Tag häufig bewölkt. Im Westen fallen zunächst noch ein paar Regentropfen, später lockert es von Osten her auf. Bei meist 13 bis 20 Grad bleibt es mild, im trüben Westen werden stellenweise nur rund 10 Grad erreicht.

Der Montag bringt nach Nebelauflösung verbreitet freundliches Herbstwetter. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 20 Grad.

Am Dienstag scheint vor allem in den Bergen zunächst noch die Sonne. Im Süden nehmen die Wolken aber zu, am Karnischen Hauptkamm setzt gegen Abend etwas Regen ein. Bei lebhaftem Südostwind und föhnigen Bedingungen werden 9 bis 19 Grad erreicht.

Mittwoch wird nass und trüb

Am Mittwoch (21. Oktober) verstärkt sich der Einfluss der herannahenden Wetterstörung. Laut UBIMET überwiegen dann in Österreich die Wolken. Gebietsweise fällt Regen, die Sonne zeigt sich kaum. Etwas längere trockene Abschnitte sind am ehesten im Donauraum und im östlichen Flachland zu erwarten.

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Die Temperaturen erreichen noch 10 bis 18 Grad. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter Südostwind, am Bodensee frischt gegen Abend der Westwind auf.

Donnerstag nur noch 10 bis 13 Grad

Auch der Donnerstag (22. Oktober) zeigt sich laut der vorliegenden Wetterkarte verbreitet regnerisch. Die prognostizierten Temperaturen in den Landeshauptstädten:

Bregenz, Höchstwert 11 °C

Innsbruck, 12 °C

Salzburg, 10 °C

Linz, 11 °C

St. Pölten, 11 °C

Wien, 12 °C

Eisenstadt, 13 °C

Graz, 12 °C

Klagenfurt, 11 °C

Damit wird es gegenüber dem milden Wochenende in vielen Regionen merklich kühler. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 10 und 13 Grad.

Während es in den Landeshauptstädten überwiegend bei Regen bleiben dürfte, besteht in höher gelegenen Alpentälern und Bergen gegen Ende des Wetterumschwungs die von Fink angesprochene Möglichkeit auf Schneefall.

Ob und wo tatsächlich Schnee liegen bleibt, werden erst die kommenden Prognosen genauer zeigen.