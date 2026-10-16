i Wetter-Experte Marcus Wadsak: "Wir bleiben auch am Wochenende auf einem hohen Niveau." APA-Images / Max Slovencik / Facebook, Marcus Wadsak / "Heute"-Montage Die aktuelle Wetter-Prognose Wadsak verrät, was jetzt auf Österreich genau zukommt Wetter-Experte Marcus Wadsak kündigt für Freitag bis zu 22 Grad an. Am Wochenende dann ziehen Wolken und einzelne Regenschauer über Österreich. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer noch einmal richtig viel Sonne und milde Herbsttemperaturen genießen möchte, sollte den Freitag nutzen. Denn laut Wetter-Experte Marcus Wadsak zeigt sich das Wetter ausgerechnet zum Start ins Wochenende von seiner besten Seite. Danach wird es wechselhafter, auch erste Regenschauer sind dabei.

In einem Facebook-Video mit dem Titel "Wochenend-Wetter-Quickie" erklärt der ORF-Meteorologe, wie sich das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen entwickelt und wo es besonders warm wird.

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Freitag bringt bis zu 22 Grad

Der Freitag wird laut Wadsak nicht nur der sonnigste, sondern auch der wärmste Tag des Wochenendes. Besonders in Tirol steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. Selbst in höheren Lagen bleibt es ungewöhnlich mild für die Jahreszeit.

Allerdings startet der Tag nicht überall freundlich. Vor allem in Linz und Klagenfurt sowie deren Umgebung hält sich zunächst hartnäckiger Hochnebel. Wadsak rechnet damit, dass sich die trüben Bedingungen rund um die Mittagszeit auflösen und anschließend auch dort die Sonne zum Vorschein kommt.

"Der wärmste Tag des Wochenendes, das ist auch heute der Freitag, da kriegen wir bis zu 22 Grad, die gibt es vor allem wieder in Tirol und das geht rauf bis in höhere Lagen, also wirklich ein sehr milder, ja zunehmend bunter Oktobertag heute", erklärt Wadsak in seinem Facebook-Video.

Am Samstag ziehen Regenwolken auf

Am Samstag ändert sich die Wetterlage. Es ziehen mehr Wolken durch, stellenweise fällt auch etwas Regen. Zuerst trifft es Vorarlberg. Dort sind ab etwa Mittag erste Niederschläge möglich. Später können auch im Tiroler Außerfern Regentropfen fallen.

Am Abend und in der Nacht breiten sich die Schauer womöglich weiter in Richtung Oberösterreich aus. Besonders das Innviertel und das Mühlviertel könnten davon betroffen sein. Größere Regenmengen kündigt Wadsak allerdings nicht an. Er spricht lediglich von kurzen Schauern, die bis Sonntag wieder abziehen.

"Was heißt das für das Wochenende? Weniger Sonne? Ja, weil am Samstag schon ein paar Wolken durchziehen, da ist sogar ein bisschen Regen dabei. Das betrifft Vorarlberg – ab Mittag etwa, später auch Außerfern in Tirol und am Abend, wenn die Sonne weg ist und über Nacht kann es auch bis Oberösterreich, etwa im Innviertel und Mühlviertel ein paar kurze Schauer geben. Die sind am Sonntag wieder vorbei", so der Wetter-Experte.

Sonntag wird herbstlicher

Zum Abschluss des Wochenendes zeigt sich das Wetter stärker von seiner herbstlichen Seite. Vor allem Nebelfelder können am Sonntag zeitweise die Sicht auf die Sonne versperren. Ganz ohne Sonnenschein bleibt das Wochenende aber nicht. Zwischendurch sind weiterhin freundliche Abschnitte möglich.

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"Am Sonntag aber dann auch schon mehr zur fortgeschrittenen Herbstjahreszeit passend ein paar Nebelfelder. Das heißt Sonnenschein am Wochenende? Ja, aber nur noch zwischendurch", stellt Wadsak klar. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Freitag etwas zurück, bleiben für Mitte Oktober aber auf einem hohen Niveau.

Bis zu 20 Grad am Wochenende

Für Samstag und Sonntag erwartet Wadsak Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Damit bleibt es trotz zusätzlicher Wolken und einzelner Schauer angenehm mild. Besonders während sonniger Phasen lässt sich das Herbstwetter weiterhin gut genießen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer also einen Ausflug ins Freie plant, hat auch am Wochenende Chancen auf freundliche Stunden. Die besten Bedingungen mit besonders viel Sonne und den höchsten Temperaturen gibt es laut Wadsak allerdings bereits am Freitag.