i Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 15 und 19 Grad. APA-Images / Georg Kukuvec (Symbolbild) Die Prognose im Detail Kaltfront bringt jetzt Wetter-Wende nach Österreich Eine Kaltfront nähert sich jetzt Österreich und bringt am Wochenende unbeständiges Wetter. Am Sonntag steigt der Luftdruck wieder. Die Details. Von André Wilding 16.10.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Einfluss des Hochs "Florian" lässt am Freitag laut Unwetterzentrale (uwz.at) nach und von Nordwesten nähert sich zögerlich eine Kaltfront an. Diese erreicht Österreich am Samstag zwar nicht richtig, sorgt aber in ihrem Vorfeld für leicht unbeständiges Wetter. Der Osten liegt zunächst unter schwachen Druckgegensätzen, am Sonntag steigt aber der Luftdruck wieder.

Ruhiges Herbstwetter

Am Freitag hält das ruhige Herbstwetter an. In den Niederungen, Becken und Tälern geht es wieder häufig trüb in den Tag, meist machen die Nebel- und Hochnebelfelder aber am Vormittag der Sonne Platz. Auf den Bergen scheint sie von Beginn an häufig, ein paar durchziehende Wolken bleiben harmlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

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Der Samstag beginnt in den Niederungen und Becken trüb durch Nebel. Darüber ziehen einige Wolkenfelder hinweg, sonst scheint die Sonne. Allmählich machen sich aber in den westlichen Nordalpen dichte Wolken bemerkbar und vereinzelt gehen ab dem Mittag Schauer neider. Diese breiten sich am Nachmittag ostwärts aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bei Temperaturen zwischen maximal 14 und 18 Grad.

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Sonne setzt sich durch

Am Sonntag überwiegen großteils die Wolken und Richtung Bodensee und Außerfern fallen anfangs noch ein paar Regentropfen, ab dem Vormittag bleibt es überwiegend trocken.

Im Tagesverlauf lockern die Wolken allmählich von Osten her auf und die Sonne kommt noch zeitweise zum Vorschein. Am ehesten trüb bleibt es im Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost und die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Montag startet verbreitet mit Nebel und Hochnebel, im Laufe des Vormittags setzt sich aber die Sonne durch. Diese scheint am Nachmittag auch meist ungetrübt. Der Wind weht mäßig aus östlichen Richtungen und die Temperaturen steigen auf 14 bis 19 Grad.