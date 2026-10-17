Startseite Wetter
Schnee in Wien? Derzeit ist das gar nicht so sicher, ob es überhaupt passieren wird.
Schnee in Wien? Derzeit ist das gar nicht so sicher, ob es überhaupt passieren wird.
iStock / Getty Images / gremlin
Massive Schnee-Sorgen

Diese große Unsicherheit bleibt bei der Winter-Prognose

Die Wintermodelle zeigen einen Wärmetrend im Winter. Schon jetzt sorgen sich zahlreiche Beobachter um den Schneefall.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 22:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die langfristigen Wettermodelle lassen für Österreich einen eher milden Winter erwarten. Für Wintersportorte ist das eine schlechte Nachricht, bedeutet aber nicht automatisch eine schlechte Saison.

Entscheidend ist neben der Temperatur auch, wie viel Niederschlag fällt und in welcher Höhe die Schneefallgrenze liegt. Mit einem milden Winter könnte es zwar weniger Schnee geben, ganz ausblieben wird er aber wohl nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Bis in die Täler? Sigi Fink sieht ersten Schnee kommen

Bei einer grundsätzlich milden Wetterlage können kräftige Niederschläge in den Alpen durchaus größere Schneemengen bringen.

Die große Unsicherheit für die Skigebiete

Kühlt die Luft während eines Niederschlagsereignisses ab, kann die Schneefallgrenze auch in tiefere Täler sinken. Umgekehrt können längere trockene Phasen selbst bei niedrigen Temperaturen für wenig Neuschnee sorgen.

Die aktuellen Saisonmodelle lassen noch keine zuverlässige Aussage darüber zu, wann einzelne Skigebiete Schnee bekommen oder wie lange eine Schneedecke liegen bleibt.

Auch die Gefahr kräftiger Regenfälle lässt sich Monate im Voraus nicht für einzelne Orte bestimmen.

Auch interessant

Winter-Prognose für Österreich überrascht jetzt alle
Neue Prognose ist da! Schnee kommt nach Österreich
"Winterlicher Gruß" – neue Wetter-Prognose ändert alles

Die derzeitige Prognose ist deshalb vor allem ein langfristiger Hinweis auf die Temperaturentwicklung. Für konkrete Entscheidungen müssen die Wetterdienste die kurzfristigen Vorhersagen abwarten.

red, Akt. 17.10.2026, 22:47, 17.10.2026, 22:30
Mehr zum Thema
Wetter Wetterprognose Winter Österreich

Weiterlesen

Weitere Storys
Alpen Schnee Oktober November Kärnten Tirol
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote