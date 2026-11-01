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Der Winter ist da - alle Fotos

Schnee in Österreich – wo es jetzt überall weiß ist

Der Winter meldet sich! In Bad Gastein zeigen aktuelle Fotos die ersten Schneefälle der Saison. Auf den Bergen liegt bereits eine frische Schneedecke.
Von André Wilding
01.11.2026, 10:52
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Der erste Schnee ist da! Während sich die Täler noch spätherbstlich präsentieren, zeigt sich die Bergwelt rund um Bad Gastein bereits von ihrer winterlichen Seite. Frischer Schnee bedeckt die höher gelegenen Hänge und sorgt für einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit.

Meteorologe macht jetzt Schnee-Ansage für Österreich

Schnee rund um Bad Gastein

Bad Gastein im Salzburger Land liegt auf rund 1.000 Metern Seehöhe. Aktuelle Aufnahmen aus der Region zeigen, dass die ersten Schneefälle der Saison in den umliegenden Berglagen bereits ihre Spuren hinterlassen haben.

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Besonders in höheren Lagen ist eine frische Schneedecke zu erkennen. In den tiefer gelegenen Bereichen herrschen dagegen weiterhin spätherbstliche Verhältnisse.

Schnee-Walze rollt jetzt direkt auf Österreich zu

Winter hält auf den Bergen Einzug

Die aktuellen Schneefälle markieren in den höheren Regionen den Übergang vom Herbst zum Winter. Während in den Tälern noch kaum etwas von der weißen Pracht zu sehen ist, präsentiert sich die Berglandschaft rund um Bad Gastein bereits winterlich.

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Die ersten weißen Hänge zeigen: In den Salzburger Bergen macht sich die kalte Jahreszeit jetzt bemerkbar.

Die Prognose im Detail

Am Sonntag überwiegen die Wolken und bringen zeitweise etwas Regen, in den Voralpen auch bis knapp unter 1.000 Meter ein paar Flocken. Im Flachland trocknet es ab Mittag wieder ab, die Sonne zeigt sich aber allgemein kaum. Bei auffrischendem, besonders am Alpenostrand lebhaftem Nordwestwind kommen die Temperaturen nicht über 5 bis 11 Grad hinaus.

Der Montag zeigt sich weiterhin von seiner häufig trüben Seite, aber höchstens vereinzelt nieselt es aus den hochnebelartigen Wolken wenig. Der Wind weht lebhaft aus Nord bis Nordwest und lässt die maximal 6 bis 12 Grad kälter erscheinen.

Am Dienstag halten sich nach wie vor verbreitet dichter Nebel und Hochnebel, gelegentlich nieselt daraus etwas. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand auch kräftig aus nordwestlichen Richtungen. Maximal werden 3 bis 8 Grad erreicht.

wil, Akt. 01.11.2026, 10:53, 01.11.2026, 10:52
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