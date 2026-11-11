i Während 2008 die Finanzwelt wankte, landete Katy Perry mit „I Kissed a Girl“ einen freizügigen Welthit. APA-Images / AFP / ROBYN BECK Neue Studie aus Wien Wenn die Welt kriselt, werden Liebeslieder heißer Je größer die Krise, desto heißer die Hits? Wiener Forscher haben einen überraschenden Zusammenhang entdeckt. Von Heute Life 11.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mal geht es um Herzschmerz, ewige Liebe und große Gefühle, dann wieder um heiße Nächte, Lust und Leidenschaft. Doch was wir im Radio hören, könnte mehr über unsere Gesellschaft verraten, als wir denken. Denn eine neue Studie zeigt: Gerät die Welt aus den Fugen, wird es auch in den Songtexten deutlich freizügiger.

Krisen bringen die Charts zum Knistern

Ob Finanzcrash, Pandemie oder gesellschaftliche Unsicherheit – schwierige Zeiten hinterlassen offenbar auch in der Musik ihre Spuren. Das hat der Wiener Psychologe Markus Foramitti untersucht und analysierte dafür US-Popmusik aus den Jahren 1973 bis 2023. Das Ergebnis: Nach einschneidenden Krisen werden Liedtexte tendenziell für ein bis zwei Jahre sexueller. Romantische Liebeserklärungen treten dann häufiger in den Hintergrund, während Lust und körperliche Anziehung stärker thematisiert werden.

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Wenn die Zukunft unsicher wird

Doch warum wird ausgerechnet in Krisenzeiten mehr über Sex gesungen? Foramitti vermutet dahinter einen Zusammenhang mit unseren Lebensentscheidungen. Geht es Menschen finanziell gut und erscheint die Zukunft sicher, rücken langfristige Beziehungen und Familienplanung eher in den Mittelpunkt. In unsicheren Zeiten könnten dagegen kurzfristige Bedürfnisse und körperliche Nähe an Bedeutung gewinnen.

Dass sich solche gesellschaftlichen Veränderungen in der Musik widerspiegeln, sei übrigens kein neues Phänomen: Schon Theaterstücke aus Bürgerkriegszeiten der frühen Neuzeit seien deutlich expliziter gewesen als Werke aus friedlicheren Jahren.

Auch Katy Perry passt ins Bild

Besonders deutlich zeigte sich der Zusammenhang laut der Untersuchung rund um die Finanzkrise 2008. Damals eroberte etwa Katy Perry mit ihrem freizügigen Hit "I Kissed a Girl" die Charts. Auch im Umfeld der Corona-Pandemie beobachtete Foramitti einen ähnlichen, wenn auch schwächeren Effekt. Allerdings bedeutet das nicht, dass Wirtschaftskrisen automatisch für heißere Songtexte sorgen. Einen eindeutigen Ursache-Wirkung-Zusammenhang kann die Studie nicht belegen.

Jetzt schlägt das Herz wieder höher

Interessant ist auch, was seit der Pandemie passiert: Laut Foramitti sind US-Songtexte inzwischen wieder überdurchschnittlich romantisch – besonders im Vergleich zu den 2010er-Jahren. Der Psychologe sieht darin einen möglichen Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen. In den USA werde wieder stärker über traditionelle Rollenbilder, feste Partnerschaften und monogame Beziehungen diskutiert. Ähnliche Tendenzen nimmt er auch in Österreich wahr.

Bleibt die Romantik nur ein kurzer Hit?

Wer jetzt auf eine dauerhafte Rückkehr der großen Liebesballaden hofft, könnte allerdings enttäuscht werden. Foramitti rechnet damit, dass die romantische Phase nicht ewig anhält. Seine Vermutung: Früher oder später werden wieder freizügigere Themen die Charts erobern. Denn genauso wie sich gesellschaftliche Stimmungen verändern, scheint auch die Popmusik ständig zwischen Herzklopfen und Leidenschaft zu pendeln.