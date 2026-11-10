i Die Spiridon II war mit 2.901 Rindern beladen auf dem Weg von Uruguay in die Türkei. Animal Welfare Foundation Rinder-Drama vor Gericht Tote Rinder auf Schiff – Demo gegen Tierhändler Nach dem Todes-Drama um fast 3.000 Rinder auf einem Frachter wird heute in Krems verhandelt. Tierschützer demonstrieren vor dem Gericht. Von Victoria Carina Frühwirth 10.11.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wochenlang eingesperrt, im Dreck und zwischen toten Tieren: Das Schicksal von 2.901 Rindern auf dem Frachtschiff "Spiridon II" sorgte im Herbst 2025 weltweit für Entsetzen. Wie "Heute" berichtete, führt die Spur hinter dem Horror-Transport direkt ins Waldviertel. Nun beschäftigt der Fall erneut die Justiz.

Am Dienstag, 10. November, findet am Landesgericht Krems die zweite Verhandlung zwischen der Waldviertler Agro Breeding GmbH rund um Viehhändler Christian Klinger und der deutschen Ege Genetik Viehhandel GmbH statt. Vor dem Gericht demonstriert der Verein gegen Tierfabriken (VGT) gegen qualvolle Tiertransporte.

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140 Kälber auf Horror-Schiff geboren

Der Hintergrund: Im Herbst 2025 wurden 2.901 Rinder von Uruguay in die Türkei verschifft. Viele der Tiere waren trächtig. Rund 140 Kälber kamen während der Reise zur Welt, nur etwa 50 überlebten.

Doch bei der Ankunft folgte der nächste Schock. Die türkischen Behörden verweigerten das Entladen, weil für 469 Rinder keine gültige Importzulassung vorlag. Das Schiff saß 22 Tage vor der türkischen Küste fest. Zahlreiche Tiere verendeten. Später tauchte der Frachter in Libyen auf, wo die überlebenden Rinder verkauft worden sein sollen.

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Die türkischen Importeure erheben schwere Vorwürfe gegen das Waldviertler Unternehmen und klagten in Österreich. Die Agro Breeding GmbH weist die Anschuldigungen zurück und bestreitet ein Fehlverhalten.

Neue Vorwürfe gegen Viehhändler

Der VGT nimmt nun auch weitere Tiertransporte ins Visier. Laut der Organisation kauft Klinger regelmäßig Kalbinnen bei österreichischen Versteigerungen, um diese in Länder außerhalb der EU zu exportieren. Im Juni seien etwa Hunderte trächtige Rinder aus Nieder- und Oberösterreich über den slowenischen Hafen Koper nach Algerien verschifft worden. Auch ein Tiertransporter mit der Aufschrift "Klinger" sei daran beteiligt gewesen.

Demo vor dem Landesgericht Krems i ?

Zuletzt sorgten zudem Rindertransporte per Flugzeug vom Flughafen Linz nach Turkmenistan für Aufregung. Laut einem Medienbericht soll Klinger ebenfalls beteiligt gewesen sein. Das Unternehmen bestreitet das allerdings, heißt es. Nach heftiger Kritik entzog das Gesundheitsministerium der veterinärbehördlichen Grenzkontrollstelle am Flughafen Linz die Zulassung. Die letzten beiden geplanten Flüge wurden abgesagt.

"Skrupellose Geschäfte" mit Tieren

VGT-Sprecherin Isabell Eckl kritisiert in einer Aussendung die weltweiten Transporte scharf: "Solche skrupellosen Geschäfte auf Kosten von fühlenden Lebewesen sollten in einer aufgeklärten Gesellschaft gar nicht existieren dürfen."

Die Bilder des Tages i ?

Die Tierschützer fordern eine maximale Transportdauer von acht Stunden und damit ein Ende besonders langer Lebendtiertransporte in Drittstaaten. Während in Krems finanzielle Streitigkeiten rund um den Rindertransport verhandelt werden, will der VGT vor allem das Leid der Tiere in den Mittelpunkt rücken.