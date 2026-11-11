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Mit der Version 18.1 ändert sich am Design selbst nicht viel.
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Google-Update

Android Auto 18.1 kommt mit ganz neuen Funktionen

Mit dem neuen Update arbeitet Google im Hintergrund an einigen interessanten Änderungen für Android Auto. Ein neuer Modus soll bald kommen.
Von Digital Heute
11.11.2026, 19:58
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Android Auto ist für viele Autofahrer ein praktisches Tool. Mit der Software können Smartphone-Apps auf das Display des Fahrzeugs übertragen werden – so lassen sich Navigation, Musikwiedergabe oder Anrufe steuern, ohne vom Fahren abgelenkt zu werden.

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Mit der Version 18.1 ändert sich am Design selbst nicht viel. Doch hinter den Kulissen bereitet Google mehrere Neuerungen vor.

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Wie "chip.de" meldet, könnte das nächste Update einen dauerhaften hellen Modus bringen. Bisher wechselt Android Auto automatisch je nach Tageszeit zwischen hellem und dunklem Modus.

Bessere Lesbarkeit bei Tageslicht

Das helle Design soll vor allem bei Tageslicht für eine bessere Übersicht und Lesbarkeit sorgen. Damit will Google die Nutzererfahrung deutlich verbessern.

Außerdem arbeitet Google daran, dass sich Android Auto künftig besser an verschiedene Bildschirmformen anpassen kann.

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Wichtig zu wissen: Android Auto wird voraussichtlich bald nur noch auf Smartphones mit mindestens Android 11 funktionieren. Besitzer älterer Geräte sollten sich also auf Updates gefasst machen.

red, 11.11.2026, 19:58
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