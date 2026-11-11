i Die Internetanbieter rechnen auch rund um den offiziellen Start am 19. November mit einem erhöhten Datenaufkommen. Rockstar Games Zehnfacher Datenverkehr Noch nicht erschienen, aber "GTA VI" sprengt Rekorde Der Vorab-Download von "Grand Theft Auto 6" sorgt für massive Datenverkehrsspitzen. Internetanbieter messen teils den zehnfachen Datenverkehr. Von Rene Findenig 11.11.2026, 20:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch ist "GTA 6" nicht einmal offiziell erschienen, doch der Ansturm auf das neue Videospiel ist bereits jetzt enorm. Seit Beginn der Vorab-Downloads verzeichnen Internetanbieter deutlich mehr Datenverkehr. Bei 1&1 stieg das Aufkommen zeitweise auf das Zehnfache des üblichen Werts, so "n-tv.de"

Auch Vodafone und die Deutsche Telekom melden hohe Auslastungen. Der Grund ist die Größe des Spiels: Wer "Grand Theft Auto VI" vorab herunterladen möchte, muss mehr als 200 Gigabyte auf seine Konsole laden. Der sogenannte Preload ist seit dieser Woche möglich. Spielen können Fans allerdings erst ab dem offiziellen Verkaufsstart am 19. November.

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Besonders deutlich zeigte sich der Ansturm in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bei Vodafone stieg der Datenverkehr im zentralen Netzbereich gegen 1 Uhr an. Nach ein bis zwei Stunden ging die Spitze wieder zurück. Am Dienstagmorgen lag der Datendurchsatz laut Unternehmen dennoch rund 60 Prozent über dem Niveau des Vortags.

Zehnfacher Datenverkehr bei 1&1

Auch 1&1 registrierte in der Nacht vom 9. auf den 10. November einen ungewöhnlichen Anstieg. Bei den Online-Diensten von PlayStation und Xbox lag der Datenverkehr zeitweise beim Zehnfachen einer gewöhnlichen Nacht. Die Deutsche Telekom bestätigte ebenfalls ein Vielfaches des üblichen Aufkommens.

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Wie groß die Datenmengen inzwischen sind, zeigen auch die Messwerte des Internetknotens DE-CIX in Frankfurt. Am Dienstagabend um 20.20 Uhr erreichte der Datenverkehr dort 22,30 Terabit pro Sekunde. Das war ein neuer Spitzenwert und lag rund 19 Prozent über dem bisherigen Rekord aus dem Jänner 2026. Über alle internationalen DE-CIX-Standorte hinweg wurden 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen.

Download kann fast zwei Tage dauern

Die Internetanbieter rechnen auch rund um den offiziellen Start am 19. November mit einem erhöhten Datenaufkommen. Eine Überlastung ihrer Netze befürchten sie nach eigenen Angaben aber nicht. Weil viele Spieler den Download bereits vorab starten, verteile sich die Belastung über mehrere Tage.

Wie viel Geduld du brauchst, hängt vor allem von deiner Internetgeschwindigkeit ab. Die Deutsche Telekom hat dazu eine Beispielrechnung veröffentlicht: Bei einer Verbindung mit 10 Mbit/s dauert der Download mehr als 47 Stunden. Bei 50 Mbit/s sind es rund neun Stunden und 25 Minuten. Mit 500 Mbit/s sinkt die Dauer auf etwa 56 Minuten, bei 1.000 Mbit/s auf rund 28 Minuten.

"GTA 6" soll neue Rekorde aufstellen

Die Erwartungen an das neue Spiel von Rockstar Games sind enorm. Laut Sony ist "GTA 6" bereits das meistvorbestellte Spiel aller Zeiten im PlayStation Store. Auch der Vorgänger "GTA 5" gehört mit mehr als 200 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Videospielen überhaupt.

Der sechste Teil erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ob der Verkaufsstart tatsächlich neue Rekorde bringt, wird sich erst danach zeigen. Der enorme Datenverkehr beim Vorab-Download liefert aber bereits einen Vorgeschmack auf das Interesse.