i Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. pixabay.com Behörden warnen Überwachungskamera, doch Mikrofon kann strafbar sein Deine Überwachungskamera filmt nur dein Grundstück? Trotzdem droht Ärger – wegen einer Funktion, an die kaum jemand denkt. Von Digital Heute 11.11.2026, 22:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Überwachungskameras zählt nicht nur, was im Bild landet. In vielen Kamera-Apps steckt ein Schalter, der aus dem Einbruchschutz eine Straftat machen kann. An der Grundstücksgrenze unterhalten sich die Nachbarn am Gartenzaun, jemand telefoniert auf dem Gehweg, der Paketbote spricht mit der Kollegin im Transporter. Springt die Kamera an und ist ihr Mikrofon aktiv, landet jedes Wort auf der Speicherkarte oder in der Cloud.

Bis zu drei Jahre Haft möglich

Entscheidend ist Paragraph 201 des deutschen Strafgesetzbuches. Er bestraft, wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen aufnimmt. Gemeint ist jedes Gespräch, das sich nicht an die Allgemeinheit richtet – also auch die Plauderei über den Zaun. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

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Heimliche Tonaufnahmen: Rechtslage in Österreich In Österreich regelt § 120 StGB den Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten. Wer ein nicht für ihn bestimmtes, nicht öffentlich gesprochenes Wort heimlich aufnimmt, kann mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder 720 Tagessätzen Geldstrafe bestraft werden. Auch die Weitergabe oder Veröffentlichung einer Tonaufnahme ohne Zustimmung des Sprechenden ist strafbar. Zeichnet ein Gesprächsteilnehmer ein eigenes Gespräch heimlich auf, ist das strafrechtlich nicht automatisch verboten. Allerdings kann eine solche Aufnahme zivilrechtlich rechtswidrig sein (§ 16 ABGB).

Laut "inside-digital.de" schreibt die Datenschutzkonferenz der Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern in ihrer Orientierungshilfe zur Videoüberwachung ausdrücklich, dass eine Kamera mit Audiofunktion unter die Absätze 1 und 2 des Paragraphen fallen kann. Die Konsequenz: Die Audiofunktion ist unumkehrbar abzuschalten.

Auch Live-Mithören ist verboten

Strafbar ist nicht nur das Aufnehmen, sondern auch das Abhören mit einem Abhörgerät. Wer in der Live-Ansicht den Lautsprecher antippt und dem Gespräch vor der Haustür lauscht, kann sich also ebenfalls strafbar machen – selbst wenn nichts gespeichert wird. Schon der Versuch ist strafbar.

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Das gilt nicht nur draußen. Auch eine Innenkamera mit Mikrofon hört mit, wenn die Haushaltshilfe telefoniert, der Handwerker mit seinem Kollegen spricht oder Gäste am Esstisch sitzen. Wer nicht weiß, dass mitgeschnitten wird, hat nicht eingewilligt.

Für Einbruchschutz nicht nötig

Für den Einbruchschutz bringt der Ton kaum etwas. Bild, Bewegungserkennung und Push-Benachrichtigung leisten die eigentliche Arbeit. Der Ton bringt selten mehr als das Video, aber ein Risiko, das du dir sparen kannst. Wer seine Kamera nur zur Überwachung nutzt, sollte das Mikrofon deshalb am besten abschalten.