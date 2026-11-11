i Bürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ) zeigt sich über die wiederholten Vorfälle entsetzt: "Es ist erschreckend, dass auch vor einem Kindergarten nicht Halt gemacht wird." Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien Serie der Zerstörung Vandalen wüten in Kindergarten – Jetzt drohen Kameras Seit März kommt es im Kindergarten Föhrenhain in Gerasdorf (Korneuburg) immer wieder zu Verwüstungen. Jetzt stehen sogar Überwachungskameras im Raum. Von Victoria Carina Frühwirth 11.11.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Kindergarten Föhrenhain in Gerasdorf bei Wien (NÖ) sorgt eine Serie von Vandalenakten für Ärger. Seit März 2026 verschaffen sich Unbekannte immer wieder unerlaubt Zutritt zum Gelände, hinterlassen Verunreinigungen und richten Schäden an. Zuletzt schlugen die Täter an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu.

Fensterscheibe eingeschlagen, Gartentüre zerstört

Bereits Ende März wurden erstmals ungebetene Besucher auf dem Kindergartengelände gemeldet. Nach einem Wochenende fanden Mitarbeiter Verunreinigungen vor. Mitte April wurde dann eine Aufbewahrungsbox aufgebrochen. Die Polizei wurde eingeschaltet und nahm den Vorfall vor Ort auf. Doch damit war nicht Schluss: Anfang Juni wurde ein Zaunfeld umgeworfen, Spielzeug im Garten verteilt und das Gelände erneut verunreinigt. Wieder musste die Polizei anrücken.

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Besonders dreist ging es Ende Oktober zu. Am letzten Oktober-Wochenende wurde eine Fensterscheibe im WC-Bereich eingeschlagen. Nur wenige Tage später, am Wochenende des 31. Oktober und 1. November, wurde auch noch die Gartentüre beschädigt, gibt die Stadtgemeinde Gerasdorf bekannt. Die Gemeinde hat die notwendigen Reparaturen bereits in Auftrag gegeben.

Bürgermeister denkt an Videoüberwachung

Bei Bürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ) ist die Geduld offenbar am Ende. Er zeigt sich über die wiederholten Vorfälle entsetzt: "Es ist erschreckend, dass auch vor einem Kindergarten nicht Halt gemacht wird." Nun könnte es Konsequenzen geben. "Wir werden in den politischen Gremien prüfen, welche Maßnahmen wir setzen können. Eine Möglichkeit wäre eine Videoüberwachung", kündigt Ruf an. Ob tatsächlich Kameras installiert werden, ist derzeit allerdings noch offen.

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Für die Schäden zahlen am Ende alle

Die Stadtgemeinde Gerasdorf appelliert eindringlich, öffentliche Einrichtungen und insbesondere Kindergärten zu respektieren.

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Denn die mutwilligen Beschädigungen sorgen nicht nur für Ärger, sondern auch für Kosten.Die Rechnung für die sinnlose Zerstörungswut trägt letztlich die Allgemeinheit.