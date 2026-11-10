Magische Pferdeshow verzaubert Schloss Hof

Du möchtest das neue Jahr mit einem besonderen Ausflug beginnen? Dann wartet auf Schloss Hof ein Erlebnis zum Staunen auf dich: Bei der Pferdeshow "Magie der Elemente" treffen eindrucksvolle Reitkunst und spektakuläre Stunts auf eine fantasievolle Geschichte. Die Reithalle wird dabei zur Bühne für eine Reise durch Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Mal kraftvoll, mal geheimnisvoll: Die vier Elemente geben dieser Show ihren ganz eigenen Rhythmus. Die Haraldos Stunt Brothers erwecken sie mit beeindruckenden Choreografien und ausdrucksstarken Bildern zum Leben. Dabei nehmen sie dich mit in eine Welt voller Spannung und Poesie.
Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Mensch und Pferd. Denn hinter den mutigen Stunts steckt eine Verbindung, die auch die Geschichte der Show prägt: Vertrauen, Mut und tiefe Verbundenheit.
Genau diese Mischung aus Action und Gefühl macht "Magie der Elemente" zu einem besonderen Ausflugstipp für Pferdefans und alle, die sich gerne verzaubern lassen.
Ob als gemeinsamer Familienausflug in den Weihnachtsferien oder als Überraschung für einen Pferdefan: An drei Tagen mit jeweils zwei Vorstellungen kannst du in die Welt der Elemente eintauchen.
Gespielt wird am 3., 5. und 6. Jänner 2027, jeweils um 13 und 16 Uhr in der Reithalle von Schloss Hof. Empfohlen wird die Show ab sechs Jahren.
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