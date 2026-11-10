i Große Gefühle auf Schloss Hof: Die Pferdeshow "Magie der Elemente" beeindruckt mit eindrucksvoller Reitkunst und spektaktulären Stunts. Foto: Haraldos Stunt Brothers Show für die ganze Familie Magische Pferdeshow verzaubert Schloss Hof Spektakuläre Stunts, starke Pferde: "Magie der Elemente" bringt am 3., 5. und 6. Jänner 2027 ein besonderes Showerlebnis nach Schloss Hof. Von Irma Basagic 11.11.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du möchtest das neue Jahr mit einem besonderen Ausflug beginnen? Dann wartet auf Schloss Hof ein Erlebnis zum Staunen auf dich: Bei der Pferdeshow "Magie der Elemente" treffen eindrucksvolle Reitkunst und spektakuläre Stunts auf eine fantasievolle Geschichte. Die Reithalle wird dabei zur Bühne für eine Reise durch Erde, Wasser, Luft und Feuer.

Vier Elemente, große Gefühle

Mal kraftvoll, mal geheimnisvoll: Die vier Elemente geben dieser Show ihren ganz eigenen Rhythmus. Die Haraldos Stunt Brothers erwecken sie mit beeindruckenden Choreografien und ausdrucksstarken Bildern zum Leben. Dabei nehmen sie dich mit in eine Welt voller Spannung und Poesie.

Die magische Verbindung zwischen Pferd und Mensch steht im Fokus der Pferdeshow "Magie der Elemente". Foto: Haraldos Stunt Brothers

Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Mensch und Pferd. Denn hinter den mutigen Stunts steckt eine Verbindung, die auch die Geschichte der Show prägt: Vertrauen, Mut und tiefe Verbundenheit.

Genau diese Mischung aus Action und Gefühl macht "Magie der Elemente" zu einem besonderen Ausflugstipp für Pferdefans und alle, die sich gerne verzaubern lassen.

Ein Ferienerlebnis zum Staunen

Ob als gemeinsamer Familienausflug in den Weihnachtsferien oder als Überraschung für einen Pferdefan: An drei Tagen mit jeweils zwei Vorstellungen kannst du in die Welt der Elemente eintauchen.

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Gespielt wird am 3., 5. und 6. Jänner 2027, jeweils um 13 und 16 Uhr in der Reithalle von Schloss Hof. Empfohlen wird die Show ab sechs Jahren.

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Alle Infos auf einen Blick Was : Pferdeshow "Magie der Elemente" mit den Haraldos Stunt Brothers

: Pferdeshow "Magie der Elemente" mit den Haraldos Stunt Brothers Wann : 3., 5. und 6. Jänner 2027, jeweils um 13 und 16 Uhr

: 3., 5. und 6. Jänner 2027, jeweils um 13 und 16 Uhr Wo : Reithalle Schloss Hof, Schloßhof 1, 2294 Schloßhof

: Reithalle Schloss Hof, Schloßhof 1, 2294 Schloßhof Eintritt & Show : Erwachsene 59 Euro, Kinder von 6 bis 18 Jahren 40 Euro

: Erwachsene 59 Euro, Kinder von 6 bis 18 Jahren 40 Euro Altersempfehlung : ab 6 Jahren

: ab 6 Jahren Vorteil mit Jahreskarte : Erwachsene 35 Euro, Kinder von 6 bis 18 Jahren 26,50 Euro. Voranmeldung unter [email protected] ; Vorteilskarten nur vor Ort erhältlich.

: Erwachsene 35 Euro, Kinder von 6 bis 18 Jahren 26,50 Euro. Voranmeldung unter ; Vorteilskarten nur vor Ort erhältlich. Sitzplätze: begrenzt, freie Platzwahl

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