i Aus für Rechenzentrums-Pläne in Zistersdorf Google Street View Zistersdorf: Projekt abgesagt Rechenzentrum-Aus! Stadt legt Gründe offen Das Aus für das Mega-Rechenzentrum in Zistersdorf ist bekannt. Jetzt erklärt die Stadt, warum das umstrittene Projekt auch vertraglich scheiterte. Von Niederösterreich Heute 10.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das geplante Mega-Rechenzentrum auf rund 14 Hektar Fläche in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist Geschichte – "Heute" berichtete. Nach der Insolvenz eines beteiligten Investors und monatelanger Funkstille herrscht nun endgültig Klarheit. Die Stadtgemeinde hat nun in einer Stellungnahme die Hintergründe des gescheiterten Vorhabens erläutert.

Betreiber unterschrieb Vertrag nicht

Demnach beruhten die bisherigen Gemeinderatsbeschlüsse auf dem Interesse der Firma S. beziehungsweise der vorgesehenen Projektgesellschaft. Es wurden Optionsverträge abgeschlossen und Verfahren zur Änderung des Raumordnungsprogramms, des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes eingeleitet.

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Doch der entscheidende Vertrag kam nie zustande. Der vom Gemeinderat beschlossene und von der Stadt bereits unterzeichnete Abtretungs- und Übertragungsvertrag wurde von der Projektgesellschaft nicht unterschrieben. Damit gab es auch keinen rechtswirksamen Vertragsabschluss.

Stadt zieht endgültig Schlussstrich

Da die ursprüngliche Projektabsicht nicht mehr besteht und die vertraglichen Voraussetzungen fehlen, sieht die Gemeinde keine Grundlage für eine Fortsetzung. Die Projektverantwortlichen wurden darüber bereits schriftlich informiert.

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Bürgermeister Elmar Schöberl (ÖVP) will die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt dennoch weiter vorantreiben. Bei künftigen Projekten sollen vor allem regionale Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität im Mittelpunkt stehen.

Das Rechenzentrum hatte zuvor für heftige Diskussionen gesorgt. Während die Gemeinde auf wirtschaftliche Impulse hoffte, kritisierten die Grünen insbesondere den enormen Flächenverbrauch und die mögliche Versiegelung wertvoller Ackerböden.

Bereits in seinem ersten Bericht hatte "Heute" über die seltsamen Firmengeflechte berichtet. Anders als in konkreten Bauprojekten in NÖ stand beim Zistersdorfer Projekt nie ein wirklicher Betreiber, sprich ein (US-)Konzern, sondern nur ein potenzieller Vermieter der Flächen, dahinter.