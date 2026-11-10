i Lassee im Bezirk Gänserndorf wurde am Samstag, 7. November, beim blutigen Anschlag in Krakau erschossen." fetchpriority="high" /> Die 51-Jährige aus Lassee im Bezirk Gänserndorf wurde am Samstag, 7. November, beim blutigen Anschlag in Krakau erschossen. Jakub Porzycki Anschlag in Polen Zweifache Mutter in Krakau getötet – so trauert Lassee Die 51-Jährige aus Lassee wurde beim Anschlag in Krakau getötet. Die zweifache Mutter hinterlässt eine Familie und eine fassungslose Gemeinde. Von Victoria Carina Frühwirth 10.11.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kurzurlaub in Polen endete in einer unfassbaren Tragödie: Die 51-Jährige aus Lassee im Bezirk Gänserndorf wurde am Samstag, 7. November, beim blutigen Anschlag in Krakau erschossen. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt. Die beiden Töchter des Paares haben ihre Mutter verloren. In der Heimatgemeinde herrschen tiefe Trauer und Entsetzen.

Wie die "Krone" berichtet, war die zweifache Mutter in der knapp 3.000 Einwohner zählenden Marchfelder Gemeinde tief verwurzelt. Viele kannten die 51-Jährige persönlich, andere zumindest vom Sehen. Nachbarn und Bekannte beschreiben sie als freundliche, liebenswerte Frau.

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"Wir sind einfach nur sprachlos und wütend!"

Die Nachricht vom gewaltsamen Tod der Niederösterreicherin hat Lassee schwer getroffen. Gegenüber der "Krone" schildern Anrainer ihre Fassungslosigkeit. Eine Frau erinnert sich unter Tränen an die 51-Jährige: "Sie war immer freundlich."

Bildstrecke: Schüsse mitten in Krakau – mindestens sechs Todesopfer i ?

Auch ein Pensionist erinnert sich an Begegnungen mit der zweifachen Mutter. Sie sei häufig mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. Besonders tragisch: Laut dem Bericht soll das Todesopfer schon länger gesundheitliche Probleme gehabt und an einer chronischen Krankheit gelitten haben. Trotzdem ließ sie sich offenbar nicht unterkriegen. Eine Bewohnerin bringt die Stimmung in der Gemeinde auf den Punkt: "Wir sind einfach nur sprachlos und wütend!"

Ehemann nach Österreich zurückgebracht

Eigentlich wollte das Ehepaar nur ein paar schöne Tage in Krakau verbringen. Doch am Samstagnachmittag verwandelte sich der beliebte Hauptmarktplatz der polnischen Stadt in einen Tatort.

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Wie "Heute" berichtete, eröffnete der 24-jährige Michał O. aus einem Fahrzeug heraus wahllos das Feuer auf Passanten. Sechs Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, 15 weitere verletzt. Unter den Todesopfern befand sich die 51-jährige Niederösterreicherin. Auch ihr Ehemann wurde von Kugeln getroffen und schwer verletzt. Inzwischen gibt es zumindest eine erleichternde Nachricht: Der Mann konnte am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen und medizinisch nach Österreich zurückgebracht werden. Sein Zustand ist stabil, heißt es.

Täter interessierte sich für Massenmörder Breivik

Unterdessen kommen immer neue Details über den Angreifer ans Licht. So soll sich der 24-Jährige im Internet mit berüchtigten Massenmördern beschäftigt haben, darunter der Rechtsterrorist Anders Breivik. Jener Norweger tötete 2011 bei einem Bombenanschlag in Oslo und einem anschließenden Massaker auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen. Die meisten Opfer waren Jugendliche, die an einem Sommerlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation teilnahmen.

Auch Recherchen über amerikanische Gewalttäter wurden auf dem Computer des Krakau-Attentäters entdeckt. Polens Justizminister Waldemar Żurek sprach von deutlichen Hinweisen auf einen rechtsextremen Hintergrund. Das genaue Motiv ist allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schütze selbst wurde bei einem Schusswechsel mit Polizisten schwer verletzt und starb am Montag im Krankenhaus.

Tausende Menschen trauern um Opfer

Das Blutbad löste weit über Polen hinaus Bestürzung aus. Wie "Heute" berichtete, versammelten sich am Montagabend zahlreiche Menschen in Krakau zu einem Trauermarsch. Auch Polens Regierungschef Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki gedachten gemeinsam der Opfer. In Wien lag in der polnischen Botschaft ein Kondolenzbuch auf. Menschen konnten dort ihre Anteilnahme ausdrücken.

Die Bilder des Tages i ?

In Lassee bleibt vor allem die Erinnerung an eine Frau, die vielen Menschen vertraut war. An eine Ehefrau, eine Mutter zweier Töchter und eine Nachbarin, die regelmäßig mit dem Fahrrad durch den Ort fuhr.

Aus einem gemeinsamen Kurzurlaub wurde eine Familientragödie. Während ihr schwer verletzter Ehemann wieder in Österreich ist, wird die Mutter nie mehr nach Hause zurückkehren.