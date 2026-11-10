i Hahn wurde an Stange genagelt Tierschutz Austria Erschütternder Fall Hahn an Stange genagelt – 1.000 Euro Kopfgeld Unfassbare Tierquälerei in der Steiermark: Ein Unbekannter soll einen Hahn an eine Stange genagelt haben. Jetzt gibt es 1.000 Euro Belohnung. Von Niederösterreich Heute 10.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein erschütternder Fall von Tierquälerei sorgt in der Oststeiermark für Entsetzen: Ein bislang unbekannter Täter soll in Fladnitz im Raabtal (Bezirk Südoststeiermark) in einen Hühnerstall eingedrungen sein, einen Hahn getötet und an eine Hühnerstange genagelt haben.

Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein) mit Sitz in Vösendorf (NÖ) hat nun Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz erstattet und setzt 1.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.

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Bereits vor einem Jahr ähnliche Tat

Besonders erschreckend: Bereits vor rund einem Jahr soll auf demselben Anwesen eine Henne auf vergleichbare Weise an eine Stange genagelt worden sein. Die betroffenen Personen fühlen sich durch die wiederholten Vorfälle bedroht.

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Die Anzeige gegen unbekannte Täter umfasst neben dem Verdacht der Tierquälerei auch Sachbeschädigung und gefährliche Drohung.

"Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1.000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet", erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

1.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Die Belohnung wird laut Tierschutz Austria allerdings erst dann ausbezahlt, wenn der Täter rechtskräftig verurteilt wurde.

Der Wiener Tierschutzverein beobachtet nach eigenen Angaben zuletzt eine steigende Zahl an Fällen von Tierquälerei. Gleichzeitig kritisiert Aschauer, dass die öffentliche Hand zu wenig dagegen unternehme und es an einem sinnvollen Dialog fehle.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter 059133/6125 melden.