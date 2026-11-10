i Fühlte sich der Täter derart gestört von dem Hahn? ©Tierschutz Austria Tierischer Skandal in der Stmk Hahn brutal an Stange genagelt – 1.000 Euro Kopfgeld! Tierquälerei in der Steiermark: Ein Unbekannter tötete einen Hahn auf grausame Weise und schon vor einem Jahr wurde dort eine Henne zugerichtet. Von Heute Tierisch 10.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was muss in einem Menschen vorgehen, der einem wehrlosen Tier derartige Qualen zufügt? Im oststeirischen Fladnitz im Raabtal (Bezirk Südoststeiermark) hat sich ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei ereignet. Ein bislang unbekannter Täter drang in einen Hühnerstall ein, tötete einen Hahn und nagelte das Tier an eine Hühnerstange. Die brutale Tat sorgt bei Tierschutz Austria für Entsetzen.

Schon wieder ein Tier aufgenagelt

Besonders verstörend: Es ist offenbar kein Einzelfall. Bereits vor einem Jahr wurde auf demselben Anwesen eine Henne auf vergleichbare Weise getötet und aufgenagelt. Ob beide Taten auf das Konto desselben Täters gehen, ist bislang unklar. Für die betroffenen Menschen ist die wiederholte Grausamkeit jedenfalls auch eine beängstigende Botschaft. Sie fühlen sich durch die Vorfälle massiv bedroht.

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1.000 Euro für Hinweise auf den Täter

Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein) hat nun bei der Staatsanwaltschaft Graz Anzeige gegen unbekannt erstattet. Im Raum stehen die Straftatbestände der Tierquälerei, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung. Gleichzeitig setzt die Tierschutzorganisation 1.000 Euro Belohnung für die Ergreifung des Täters aus. Ausbezahlt wird die Summe bei einer rechtskräftigen Verurteilung.

„Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1.000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet.“ Martin Aschauer Sprecher, Tierschutz Austria

Tierschützer schlagen Alarm

Der Wiener Tierschutzverein beobachtet nach eigenen Angaben zuletzt eine zunehmende Zahl besonders grausamer Übergriffe auf Tiere. Gleichzeitig kritisiert die Organisation, dass von öffentlicher Seite zu wenig unternommen werde, um solchen Taten wirksam entgegenzutreten. Auch einen konstruktiven Dialog vermisse man, so Aschauer.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter 059133/6125 zu melden.

Jetzt hoffen die Tierschützer auf Hinweise aus der Bevölkerung, damit der Verantwortliche für die grausame Tat zur Rechenschaft gezogen werden kann.