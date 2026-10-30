Startseite Tiere
War
War "Schmotzers" Urteil der Freibrief für alle Tierquäler?
iStock©Montage Heute
Tierschock in Admont

Tote Katze am Wegesrand auf Holzkreuz genagelt

Nach dem Fund einer gequälten Katze in Admont wird für Hinweise zu den Tätern eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt. Die Ermittlungen laufen.
Von Heute Tierisch
30.10.2026, 11:42
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine Katze wird von Unbekannten grausam gequält und erschossen. Anschließend schrauben die Täter den Kadaver auf ein selbst gebautes Holzkreuz und stellen es am Wegesrand auf. Die Tat ereignete sich bereits am 14. Oktober in Admont. Erst am Donnerstag machte die Polizei den Fall öffentlich. Österreichweit sorgt er für Entsetzen.

Ein Unterstützer der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe setzt nun 2.000 Euro für den entscheidenden Hinweis aus, der zur Ausforschung des oder der Täter führt. Der Spender möchte anonym bleiben, wie die Organisation mitteilt. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler zeigt sich in einer Aussendung "äußerst dankbar" und hofft auf einen Ermittlungserfolg der Polizei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie kleinezeitung.at berichtet, verweist Stadler auch auf den umstrittenen Freispruch im Fall des Katers Schmotzer bei einem Tierquäler-Prozess am Landesgericht Innsbruck. "So etwas wird von potenziellen psychopathischen Tierquälern, von denen es ja so einige gibt, offenbar als Freibrief für sadistische Tierquälerei verstanden."

Auch interessant

Katze gekreuzigt! Tierfreund bietet 2.000 € für Tipps
Kleiner Kater vor Polizei abgestellt – Täter gesucht
U-Haft für Tierquäler: Justiz nimmt Tierleid ernster

Die Pfotenhilfe befürchtet, dass es gerade zu Halloween weitere Nachahmer geben könnte. Deshalb empfiehlt die Organisation, Freigänger-Katzen in der Nacht auf den 1. November im Haus zu lassen.

Die Polizei Admont bittet weiterhin um Hinweise zum Fall der gequälten und gekreuzigten Katze. Du erreichst sie unter 059 133 6341.

red, Akt. 30.10.2026, 11:48, 30.10.2026, 11:42
Mehr zum Thema
Tierquälerei Katze Tierschutz Pfotenhilfe (Lochen)
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote