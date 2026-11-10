i So wird es wohl nicht ausgesehen haben, aber wer weiß? iStock©schankz Tierisches Fossil Riesiges Huhn aus Hobbit-Höhle entdeckt In der berühmten Hobbit-Höhle in Indonesien wurde ein Knochen eines Riesenvogels identifiziert - achtmal schwerer als heutige Artgenossen. Von Heute Tierisch 10.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Höhle Liang Bua auf der indonesischen Insel Flores haben Wissenschafter eine bisher unbekannte Vogelart entdeckt. Die Höhle ist weltbekannt als Fundort des "Hobbitmenschen" Homo floresiensis - eines Urmenschen, der wegen seiner geringen Körpergröße so genannt wurde.

Ein bereits 2009 geborgener Beinknochen liefert nun den Nachweis einer zuvor unbekannten Großfußhuhn-Art. Das Fossil wurde rund 6,8 Meter unter dem heutigen Höhlenboden geborgen und stammt aus 190.000 bis 120.000 Jahre alten Schichten.

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Wie scinexx.de berichtet, haben Forscher der University of Bergen um Prof. Hanneke J. M. Meijer den Fund genauer untersucht. Dabei verglichen sie den erhaltenen Laufknochen mit Skeletten heutiger Großfußhühner und ausgestorbener Arten.

Achtmal schwerer als heutige Verwandte

Die Wissenschafter tauften die neue Art Megapodius rokusi. Der prähistorische Vogel brachte schätzungsweise 3,9 Kilogramm auf die Waage - und war damit der größte bisher bekannte Vertreter seiner Gattung.

Zum Vergleich: Das heute auf Flores lebende Großfußhuhn Megapodius reinwardt wiegt nur etwa 0,5 bis 1,2 Kilogramm. Der urzeitliche Verwandte war also etwa achtmal so schwer wie seine modernen Artgenossen.

Die Entdeckung zeigt einmal mehr, dass die Höhle Liang Bua eine bedeutende Fundstätte für die Tier- und Menschheitsgeschichte Südostasiens ist. Die Studie wurde im Fachjournal Alcheringa veröffentlicht.