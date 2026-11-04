i Tom Holland ist viel kleiner als seine Frau Zendaya. Das spielt für das Hollywoodpaar jedoch keine Rolle. IMAGO/Future Image Kolumne LiebesLeben Kleine Überraschung: Es kommt nicht auf die Größe an Viele Frauen wünschen sich einen Partner, der sie überragt. Dabei spielt die Körpergröße eine weit weniger wichtige Rolle, als man ihr zuschreibt. Von Sandra Kartik 04.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Begegnung auf Augenhöhe hielt zum Ende des Abends eine kleine Überraschung für C. bereit: Der attraktive, lustige Mann, mit dem sie sich so angeregt unterhalten hatte, stand während des gesamten Flirts unbeobachtet auf einem Podest.

Als er bei seinem Abgang absteigen musste, wurde plötzlich ein unbehagliches Ungleichgewicht offensichtlich: C. war ein empfindliches Stück größer als ihr Gegenüber. Der Versuch, großzügig darüber hinwegzusehen, war für sie ein maßgeblicherer Spagat, als sie zugeben wollte.

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Obwohl diese optische Differenz keine Rolle spielen sollte, werden viele bei dem Thema überraschend kleinlich. Im Liegen gleichen sich etwaige Größenunterschiede zwar ohnehin aus, im täglichen Miteinander muss man es aber aushalten können, den Anderen zu überragen, ohne sich dabei automatisch kleiner zu machen. Noch immer geben sich viele der Illusion hin, besser beschützt zu werden oder einen besonders männlichen Mann vor sich zu haben, nur weil er höher gewachsen ist. Das kann stimmen, muss es aber nicht. Denn auch ein Hühne kann enorm mühsam sein oder sich als gigantischer Fehlgriff erweisen. Viel wichtiger ist doch, dass das Gegenüber ein großes Herz hat.