i Nicht jeder ist für eine lockere Liaison gemacht. Der Spaßfaktor steht im Vordergrund, dennoch kann es auch mal ernst werden. Getty Images Kolumne LiebesLeben Immer locker bleiben: Aus Spaß muss nicht Ernst werden Ein zwangloses Gspusi kann viel Freude bringen, bis einer mehr will. Von Anfang an mit offenen Karten zu spielen, ist hier Trumpf. Von Sandra Kartik 28.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich auf einen neuen Menschen einlässt, spielt immer auf Risiko. Man kann nach wenigen Minuten zwar schon sagen, ob man sich sympathisch und anziehend findet. Alles andere liegt noch im Dunkeln und kommt erst langsam ans Tageslicht – Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Sehnsüchte, Werte, No-Gos und Must-Haves.

Besonders heikel: Wenn Fans der All-Inclusive-Romanze auf Vertreter der Fraktion "Ich will nichts Festes" (außer deine Oberschenkel) treffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Ich schreibe wöchentlich über das Thema Liebesleben. Was beschäftigt dich? Maile mir gerne an [email protected].

Lockere Lover geben dennoch den Takt vor, sie bestimmen, wohin die Reise erstmal geht: ins Bett. Und hier ist vieles möglich. Neben Lust und Leidenschaft kann auch echte Nähe entstehen, muss aber nicht. Wer sich auf etwas Legeres einlässt, sollte sich selbst gegenüber ehrlich sein: Ist es wirklich das, was man gerade braucht? Und was, wenn es nicht weitergeht, als nur bis unter die Decke? Verfechter des einfachen Spaßes meinen es ernst, wenn sie keine Beziehung wollen. Zu hoffen, dass man das Spiel drehen kann, ist erlaubt. Fürs Gelingen gibt es jedoch keine klaren Regeln. Ein zwangloses Gspusi verliert seinen Zauber, wenn man Druck aufbaut. Vielleicht ist das auch der Moment, in dem man einfach genießen sollte, was das gerade ist: Nur Spaß.