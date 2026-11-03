i "Sex mit ihm ist immer ein Sprint, nie ein Marathon", ärgert sich die Frau. gpointstudio, istock (Symbolbild) Frau ist verzweifelt: "Der König des Quickies! Ich komme kaum zum Orgasmus" Eine Frau ist von ihrem Liebesleben enttäuscht. Ihr Freund kommt beim Sex viel zu schnell zum Höhepunkt. Ihre Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. Von André Wilding 03.11.2026, 05:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für eine Frau wird das Liebesleben mit ihrem Partner zunehmend zur Belastung. Während ihr Freund beim Sex offenbar voll auf seine Kosten kommt, bleibt sie regelmäßig unbefriedigt zurück.

Dabei wünscht sie sich nicht nur mehr Leidenschaft, sondern möchte mit ihrem Partner auch ein Kind bekommen. Doch ihre wiederholten Versuche, etwas an der Situation zu ändern, scheinen wenig zu bewirken.

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"Sex mit ihm ist immer ein Sprint"

Die Frau beschreibt ihren Partner als regelrechten Meister des schnellen Liebesspiels. Lange, leidenschaftliche Nächte gibt es in ihrer Beziehung offenbar kaum. "Mein Freund ist der König des Quickies. Sex mit ihm ist immer ein Sprint, nie ein Marathon", erklärt die Frau im "Daily Star".

Obwohl sie ihrem Freund mehrfach erklärt hat, dass sie sich mehr Zeit und Intimität wünscht, ändert sich an ihrem Sexleben nichts. Dabei würde sie gerne zwei- oder sogar dreimal in einer Nacht mit ihm schlafen.

Besonders frustrierend ist für sie, dass sie selbst nur selten einen Orgasmus erlebt. Während ihr Partner schnell befriedigt ist, bleiben ihre Wünsche unerfüllt. "Ich komme kaum zum Orgasmus und fühle mich benachteiligt", sagt die Frau im "Daily Star".

Freund hat eine ungewöhnliche Erklärung

Auf ihre Beschwerden reagiert der Mann mit einer Erklärung, die für die Frau wenig tröstlich ist. Er behauptet, dass ihn seine Partnerin derart stark erregt, dass er sich beim Sex einfach nicht länger zurückhalten könne.

Für die Frau ist das allerdings keine ausreichende Entschuldigung. Sie hat zunehmend das Gefühl, dass ihr Freund ihre Bedürfnisse nicht ernst nimmt.

Während er schläft, bleibt sie unbefriedigt

Besonders belastend empfindet sie die Situation nach dem Sex. Während ihr Partner bereits zufrieden eingeschlafen ist, hätte sie gerne noch weitergemacht.

Dass er neben ihr schnarcht, während sie sich weiterhin nach körperlicher Nähe und Leidenschaft sehnt, empfindet sie mittlerweile sogar als beleidigend.

Hinzu kommt ihr Kinderwunsch, von dem ihr Freund bereits weiß. Sie würde sich wünschen, dass er sich auch deshalb mehr Zeit für ihre gemeinsamen intimen Momente nimmt.

Ob sich an ihrem Liebesleben etwas ändern wird, ist offen. Für die Frau steht jedenfalls fest, dass sie sich in ihrer Beziehung mehr Aufmerksamkeit und Rücksicht auf ihre sexuellen Bedürfnisse wünscht.

"Es gibt noch genug Zeit"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Es spricht nichts dagegen, sich beim ersten Mal auf einen schnellen Sex einzulassen, wenn beide Lust haben. Aber es gibt ja noch genug Zeit am Tag und in der Nacht. Was spricht dagegen, sich später noch einmal zu treffen und es noch einmal zu versuchen?"

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Und weiter: Wenn du dich nach Leidenschaft und Aufmerksamkeit sehnst und dein Partner eher an Sex interessiert ist, dann habt ihr offensichtlich sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Sprich offen mit ihm darüber, dass du dich vernachlässigt fühlst. Erkläre ihm, dass der Sex einfach nicht gut genug ist und schlage Veränderungen vor.