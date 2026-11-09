i Einige Interessenten bemängeln die Vergabekriterien. (Symbolbild)iStock©Viktoria Sedova Tierische Diskrepanz Tierheime voll! Sind die Vergabekriterien zu streng? Im TierQuarTier leben so viele Katzen wie nie zuvor. Strenge Kriterien und hohe Kosten erschweren die Vermittlung in ein neues Zuhause. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im TierQuarTier sind derzeit 210 Katzen untergebracht. So viele waren es dort im Herbst noch nie. Bei den Hunden ist die Lage etwas entspannter. Der Tierschutz Austria stößt hingegen bei Hunden an seine Kapazitätsgrenzen. Dabei vermitteln beide Einrichtungen laufend Tiere: Das TierQuarTier gibt nach eigenen Angaben pro Jahr rund 1.000 Katzen weiter, der Tierschutz Austria etwa 450 Hunde und 600 Katzen.

Unter einem Bericht von ORF Wien mit dem Titel "Immer mehr Katzen im TierQuarTier" kritisieren Nutzer in sozialen Netzwerken die ihrer Meinung nach zu strengen Voraussetzungen für eine Adoption. Das trage dazu bei, dass derzeit so viele Tiere im Heim seien. Ähnliche Rückmeldungen gebe es auch zum Tierschutz Austria: Die Kriterien seien zu streng, Interessierte müssten lange auf eine Antwort warten oder bekämen gar keine.

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Die Tierheime verweisen auf laufende Neuaufnahmen und Fundkatzen, die nicht abgeholt werden. Der Tierschutz Austria vermittelt täglich zumindest einen Hund. Dessen Platz wird gleich von einem nächsten Tier auf der Warteliste für nicht akute Fälle eingenommen. Im TierQuarTier werden derzeit nicht einmal ein Viertel der gefundenen Katzen wieder abgeholt. Gründe dafür seien fehlende Chips und hohe Behandlungskosten für kranke Tiere.

Was zählt bei der Vermittlung?

Beide Tierheime betonen, dass es keine fixe Liste an Voraussetzungen gibt. Balkone müssen bei Katzen zwar gesichert sein. Kitten gibt das TierQuarTier nur paarweise oder an Haushalte weiter, in denen bereits eine Katze lebt. Ansonsten werde jeder Fall einzeln geprüft, denn jedes Tier bringe sein "eigenes Packerl" mit, sagt Stephan Scheidl, Leiter des Tierschutz Austria.

Bei ängstlichen Hunden sei etwa ein Garten von Vorteil, damit sie sich besser eingewöhnen können. Eine Altersgrenze für Interessierte gebe es nicht. Entscheidend seien die Bedürfnisse des Tieres. Ein junger Husky sei womöglich nicht die richtige Wahl für eine Person über 70, so Scheidl.

Auch im TierQuarTier richten sich die Voraussetzungen nach dem jeweiligen Tier. Manche Katzen werden nur mit Freigang vermittelt, andere ausschließlich in Wohnungshaltung. Je nach Tier können die Kriterien daher strenger oder weniger streng ausfallen.

Wie lange die Vermittlung dauert, hängt ebenfalls vom Tier ab. Zunächst füllen Interessierte einen Fragebogen aus und führen ein Erstgespräch. Danach wird anhand ihrer Wünsche und Lebensumstände ein Kennenlernen mit passenden Tieren vereinbart. Welpen sowie unkomplizierte Hunde und Katzen können oft kurz danach ausziehen. Bei ängstlichen oder aggressiven Tieren und bei Hunden mit einer Bissgeschichte kann es mehrere Wochen dauern. In besonders schwierigen Fällen sind auch Termine mit einem Trainer nötig.

Alltag und die Kosten

Wichtig sei, dass sich Interessierte gründlich mit der Adoption auseinandersetzen und wissen, "was für eine Verantwortung es ist, ein Tier zu haben", sagt Anna Hofstätter vom TierQuarTier Wien. Beide Tierheime erwarten, dass es einen Plan für den Alltag gibt: Wer kümmert sich um das Tier, wenn man krank wird? Was passiert an einem Zwölf-Stunden-Arbeitstag?

Auch die Kosten sollten vorab bedacht werden. Im Alter oder bei Krankheit können Tiere sehr teuer werden, sagt Hofstätter. Das zeige sich etwa bei verunfallten Katzen, die nicht aus Kliniken abgeholt werden. Deshalb sei es wichtig, solche Fragen vor einer Adoption zu klären.

Viele Anfragen für bestimmte Tiere

Ein grundsätzliches Problem bei der Vermittlung sei, dass viele Menschen denselben Typ Hund oder Katze suchen: jung, flauschig, helles Fell, weiblich und ohne schwierige Vergangenheit. Für einzelne Jungtiere gebe es Dutzende Anfragen. Für kranke, alte oder ängstliche Tiere interessierten sich hingegen deutlich weniger Menschen. Deshalb müssten manche Bewerber Absagen bekommen, sagt Hofstätter.

Zudem sollen die Tiere oft viele Erwartungen erfüllen: Sie sollen von Anfang an allein bleiben oder im Auto mitfahren können. Welpen sollen bereits stubenrein sein. "Je nachdem, was man sich erwartet und welche Eigenschaften man mitbringt, ist es oft gar nicht so einfach, den passenden Partner zu finden", sagt Scheidl.

Fehlende Rückmeldungen dürfen nicht vorkommen

Dass Menschen, die einem Tier aus dem Heim eine Chance geben wollen, keine Antwort bekommen, dürfe keinesfalls passieren. "Wenn jemand telefonisch nicht durchkommt oder eine E-Mail nicht beantwortet wird, dann ist das sehr, sehr schlecht und darf so nicht sein", sagt Scheidl. Als mögliche Gründe nennt er zu wenig Personal und viele Notfälle. Er räumt aber ein, dass die Notfälle nicht weniger werden, wenn Tiere wegen mangelnder Erreichbarkeit nicht vermittelt werden können. Interessierte bittet er, sich noch einmal zu melden.

„Uns ist einfach wirklich wichtig, dass das Tier nicht nochmal ins Tierheim zurückkommt und deswegen schauen wir vielleicht manchmal auch ein bisschen genauer hin.“ Tierquartier Wien

Im TierQuarTier lag die Rückgabequote 2025 bei Hunden und Kleintieren bei sieben Prozent, bei Katzen bei drei Prozent. Der Tierschutz Austria nennt für 2025 insgesamt rund acht Prozent.

Beide Tierheime sehen sich in der Verantwortung, eine gute Lösung für Tier und Mensch zu finden. Die Suche nach dem passenden Partner sei nicht immer einfach, sagt Scheidl. Denn Tiere könnten ihren Partner nicht so leicht wechseln wie Menschen: "Wir haben die Möglichkeit, uns unsere Partner auszusuchen. Wir haben die Möglichkeit, beim ersten Date zu flüchten oder nicht mit jemandem zusammenzuziehen. Für das Tier ist das anders. Wir packen das Tier ein, es kommt in eine neue Wohnung und kann sich die Situation nicht selbst aussuchen."