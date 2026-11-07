i Diese acht Hundekinder wurden auf einem Firmengelände in Alland einfach verlassen. ©Tierheim Baden Tierischer Hilferuf aus Baden Welpen-Drama in Alland! Acht Hundebabys entsorgt Acht kleine Hundebabys wurden auf einem Firmengelände in Alland (NÖ) einfach ihrem Schicksal überlassen. Das Tierheim Baden bittet nun um Hilfe. Von Heute Tierisch 07.11.2026, 07:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie kann man nur so herzlos sein? Acht wehrlose Welpen wurden auf einem Firmengelände in Alland im Bezirk Baden ausgesetzt und sich selbst überlassen. Ohne Schutz, ohne Fürsorge und mit einer ungewissen Zukunft. Zum Glück wurden die kleinen Vierbeiner noch vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt. Was ihnen sonst möglicherweise bevorstand, möchte man sich gar nicht ausmalen.

„Sie hätten die Nacht verängstigt, allein, hungrig und schutzlos in der Kälte verbringen müssen. Allein dieser Gedanke zerreißt einem das Herz“ Tierpfleger-Team Tierheim Baden, NÖ

Dabei hatte man sich gerade erst über die erfolgreiche Vermittlung zweier Schützlinge gefreut. Doch die Freude währte nicht lange: Mit den acht ausgesetzten Hundekindern wartet bereits der nächste große Notfall auf die engagierten Tierschützer.

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Acht kleine Mäuler, große Kosten

Immerhin sind die Welpen jetzt in Sicherheit und werden liebevoll versorgt. Doch die Rettung ist erst der Anfang. In den kommenden Wochen stehen tierärztliche Untersuchungen, Impfungen, Entwurmungen und weitere notwendige Behandlungen an. Kosten, die für das Tierheim eine enorme zusätzliche Belastung bedeuten.

Deshalb richtet das Tierheim Baden einen dringenden Hilferuf an alle Tierfreunde. Besonders benötigt werden Geldspenden für die medizinische Versorgung sowie das Welpen-Nassfutter "Rinti Junior".

Wer den acht Hundekindern helfen möchte, kann über PayPal unter paypal.me/TierheimBaden spenden oder einen Betrag auf das Konto des Tierschutzvereins Baden-Bezirk bei der Sparkasse Baden überweisen: IBAN: AT38 2020 5010 0005 1647 / Verwendungszweck: Welpen Auch benötigt wird Welpen-Nassfutter "Rinti Junior".

Wichtig: Die acht kleinen Schützlinge stehen derzeit bisher nicht zur Vermittlung. Das Tierheim bittet ausdrücklich darum, von Anfragen per Telefon, E-Mail oder über soziale Medien abzusehen. Sobald die Welpen bereit sind, ein neues Zuhause zu suchen, wird dies gesondert bekannt gegeben. Bis dahin brauchen die acht kleinen Hundebabys vor allem eines: Zeit, Geborgenheit und Menschen, die ihnen helfen.