Airport-Horror! 3000 Vogelspinnen in drei Reisekoffer

Am internationalen Flughafen Jorge Chávez in Lima machten die Behörden einen Fund, der selbst erfahrene Zollbeamte staunen ließ: Tausende Vogelspinnen waren in Socken verpackt und sollten unbemerkt außer Landes gebracht werden. Zwei Deutsche und ein Pole wollten mit der ungewöhnlichen Fracht nach Deutschland reisen. Doch die Behörden kamen ihnen zuvor.
Ein anonymer Hinweis hatte die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Schmuggler gebracht. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten schließlich die lebende Fracht. Zwischen den Socken befanden sich Eier, winzige Jungspinnen und ausgewachsene Vogelspinnen unterschiedlichster Arten. Einige Exemplare könnten sogar Arten angehören, die wissenschaftlich noch gar nicht beschrieben wurden.
Die Tiere stammen aus mehreren Regionen Perus. Unter ihnen befinden sich auch Exemplare der als gefährdet eingestuften Art Pamphobeteus antinous. Nach Angaben der peruanischen Wildtierbehörde SERFOR waren die Spinnen vermutlich für Sammler, Forschungszwecke oder den exotischen Heimtiermarkt bestimmt.
Hinter dem kuriosen Fund steckt ein möglicherweise millionenschweres Geschäft. Laut SERFOR können einzelne Vogelspinnen in Europa Preise von rund 500 Euro erzielen. Bei mehr als 3.000 Tieren könnte der theoretische Verkaufswert somit bei etwa 1,5 Millionen Euro liegen.
Die drei Verdächtigen wurden festgenommen und müssen sich nun wegen des mutmaßlichen illegalen Wildtierhandels verantworten. Besonders brisant: Einer der Männer soll laut Behörden sogar ein bekannter Vogelspinnen-Forscher sein. Die beschlagnahmten Tiere werden derzeit untersucht und sollen anschließend in einer zugelassenen Einrichtung untergebracht werden.
Was zunächst wie eine bizarre Flughafengeschichte klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Der illegale Handel mit exotischen Wildtieren bedroht weltweit zahlreiche Arten. Für die Tausenden Vogelspinnen endete die unfreiwillige Reise glücklicherweise noch vor dem Abflug.