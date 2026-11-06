i Eine Ratte so groß wie ein Hund? Ganz schön gruselige Vorstellung, oder? iStock© Francisco Martins Tierischer Fund Uraltes Riesennagetier in Thailand entdeckt In Thailand wurden Fossilien einer bisher unbekannten Nagetierart entdeckt, die einst halb so schwer wie ein Capybara war. Von Heute Tierisch 06.11.2026, 09:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fossilien wurden bereits 2004 in einem Kohlebergwerk in der südthailändischen Provinz Krabi entdeckt. Es handelt sich um einen Schneide- und einen Backenzahn eines Nagetiers. Zunächst konnten die Funde nicht bestimmt werden. Erst neue Analysen eines Teams aus Thailand, Frankreich und Kanada ordneten sie einer bislang unbekannten Art zu. Das geht aus einer Studie hervor, die in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht wurde. Die Geologin Pannipa Tian erzählte, sie habe den versteinerten Schneidezahn zunächst für einen Knochen gehalten, weil er so groß gewesen sei.

30 Kilogramm!

Das Tier wog laut den Forschern rund 30 Kilogramm. Damit war es etwa halb so schwer wie ein Capybara, das größte heute lebende Nagetier. Anders als das aus Südamerika stammende Capybara, das zur Familie der Meerschweinchen gehört, zählt die neu entdeckte Art zur ausgestorbenen Nagetierfamilie Ischyromyidae.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Fund zeige die "Vielfalt des Lebens in der Vergangenheit", sagte Forscherin Pannipa. Wie orf.at berichtet, könnten die urzeitlichen Nagetiere sogar im heutigen Thailand entstanden sein, bevor sie sich in andere Teile der Welt ausbreiteten. Da bislang nur die beiden Zähne untersucht werden konnten, ist über den Körperbau und die Lebensweise des Tiers noch nichts bekannt.

Die Art erhielt den Namen Yakamys sirindhornae. Damit wird die thailändische Prinzessin Sirindhorn geehrt, die unter anderem die paläontologische Forschung unterstützt.