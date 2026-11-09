i Die Tierschützer haben bereits mehrere Papageien eingefangen. Es sind aber noch Vögel im Wald unterwegs. Tierengel Austria Tierrettung (KI-Collage) Tierisches Drama in OÖ Ausgesetzte Papageien - Halter war vorbestraft Nach dem Aussetzen mehrerer Papageien bei Schlatt wurde ein Tier tot gefunden, ein weiterer Vogel bleibt verschwunden. Das Urteil ist offen. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die tropischen Papageien hätten in Österreich in freier Wildbahn nicht überlebt. Laut Anklage setzte ein 38-Jähriger die Tiere in einem Waldstück bei Schlatt aus. Anfang September entdeckte ein Radfahrer einen Papagei in einem Gebüsch und alarmierte die Tierrettung.

In den folgenden Tagen konnten sechs Vögel eingefangen werden, wie orf.at berichtet. Ein weiteres Tier, das zuvor mehrmals gesichtet worden war, wurde später tot gefunden. Eine Frau entdeckte den grün-blauen Papagei unter gemähtem Gras. Ein achter Vogel gilt weiterhin als vermisst.

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Die geretteten Papageien wurden laut der Tierschutz Initiative Innviertel bei Pflegepersonen untergebracht und haben sich dort gut erholt. Papageien sind soziale Tiere. Sie brauchen eine spezielle Haltung und gleichbleibende Temperaturen.

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, die Tiere bewusst in einer Umgebung zurückgelassen zu haben, in der sie nicht überleben konnten. Laut Gericht ist der Mann mehrfach vorbestraft. Wegen früherer Verurteilungen läuft derzeit noch eine Bewährungsfrist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.