i Weniger Geld für Unis: Die Studierenden sind sauer auf Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Helmut Graf, APA Images ("Heute"-Montage) "Zukunft weggekürzt" Uni-Krach: Jetzt Rücktritt von SPÖ-Ministerin gefordert Den Grünen Studenten reicht es. SPÖ-Wissenschaftsministerin Holzleitner könne die Interessen der Wissenschaft nicht durchsetzen, sie müsse gehen. Von Heute Politik 29.10.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen der Budgetkürzung für die Universitäten steht Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) weiter unter Beschuss. Die Grünen & Alternativen Studenten (GRAS) fordern nun offen den Rücktritt der Ministerin.

"Wer die Interessen der Wissenschaft und Universitäten nicht durchsetzen kann, muss die Konsequenzen ziehen", erklärt GRAS-Bundessprecherin Anna Huyer. Ihre Forderung ist unmissverständlich: "Wir fordern den Rücktritt von Eva-Maria Holzleitner."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Milliarden Euro fehlen

Auslöser ist die Einigung der Bundesregierung auf 16 Milliarden Euro für die öffentlichen Universitäten in den Jahren 2028 bis 2030. Die Universitäten selbst sehen allerdings einen Bedarf von 18 Milliarden Euro, um die gestiegenen Kosten auszugleichen.

„Wer die Interessen der Wissenschaft und Universitäten nicht durchsetzen kann, muss die Konsequenzen ziehen.“ Anna Huyer GRAS-Bundessprecherin

Die Differenz beträgt also satte zwei Milliarden Euro. Die GRAS wirft Holzleitner vor, trotz monatelanger Proteste und Warnungen keine ausreichende Finanzierung durchgesetzt zu haben. Die Ministerin habe sogar ihr eigenes Ziel verfehlt, zumindest ein kleines Budgetplus gegenüber der Vorperiode zu erreichen.

Studenten warnen vor Folgen

Die Befürchtung: weniger Personal, eingeschränkte Studienangebote und schlechtere Betreuung für Studenten. Auch Forschungsprojekte könnten auf der Strecke bleiben.

"Was hier weggekürzt wird, sind nicht nur zwei Milliarden, sondern die Zukunft der Wissenschaft in Österreich", warnt ÖH-Vorsitzende Viktoria Kudrna. Besonders junge Forscher könnten durch auslaufende Verträge und fehlende Stellen betroffen sein.

Die Bilder des Tages i ?

Für die GRAS ist die Sache klar: Holzleitner könne sich nicht hinter dem Spardruck der Bundesregierung verstecken. Zwar trage die gesamte Regierung Verantwortung für das Budget, die Wissenschaftsministerin müsse aber die Interessen der Hochschulen vertreten.