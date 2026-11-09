i Ab sofort wird man nur noch menschliche Artisten in der Zirkusmanege sehen. Gut so! ©APA-Images / Harald Dostal Tierisch gute Nachrichten Sensation bei Louis Knie! Ab nun bleiben Tiere draußen Mehr als 200 Jahre Tradition setzt einen historischen Schritt für den Tierschutz! Unser Zirkus Louis Knie verzichtet ab jetzt vollständig auf Tiere. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Pferde, die im Kreis laufen müssen, keine Hunde, die Kunststücke vorführen, und keine anderen Tiere mehr in der Manege: Der traditionsreiche Circus Louis Knie hat sich für einen bemerkenswerten Neuanfang entschieden. Mit seiner Produktion "WOW!" setzt das österreichische Familienunternehmen erstmals in seiner über 200-jährigen Geschichte auf ein vollständig tierfreies Programm. Was Tierschutzorganisationen wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) seit Jahren fordern, wird damit bei einem der bekanntesten Zirkusnamen Österreichs Wirklichkeit.

Artisten statt Tierdressuren

Unter dem Motto "100 % Human Performance" gehören die Scheinwerfer nun ausschließlich den menschlichen Künstlern. Internationale Spitzenartisten, spektakuläre Luftakrobatik, rasante Rollschuhnummern, Comedy und aufwendige Lichteffekte sollen das Publikum begeistern. Bereits im August und September 2026 gastierte die neue Show in Wien-Favoriten. Aufgrund der positiven Publikumsresonanz wurde das Gastspiel sogar verlängert. Der Zirkus beweist damit, dass eine Manege auch ohne Tiere voller Magie und Spannung sein kann.

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Ein jahrelanger Kampf

Für den VGT ist der Verzicht auf Tierdressuren ein wichtiges Anliegen. Zwar sind Wildtiere in österreichischen Zirkussen bereits seit 2005 verboten, doch Pferde, Ponys, Hunde und andere domestizierte Tiere dürfen weiterhin auftreten. Tierschützer kritisieren insbesondere die häufigen Transporte, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten und Belastungen durch laute Musik, grelles Licht und Dressur. Der VGT fordert deshalb ein generelles Verbot von Tierauftritten und die Unterbringung bisheriger Zirkustiere auf geeigneten Lebenshöfen.

Anmerkung der Tierisch-Redaktion: So erfreulich diese Entscheidung aus Tierschutzsicht auch ist, zeigt ein Blick in die Kommentarspalten leider, dass nicht alle Menschen diesen Fortschritt begrüßen. Offenbar hält sich bei manchen noch immer die Vorstellung, dass Tiere zur Unterhaltung des Menschen in eine Manege gehören. Dabei sollte längst klar sein: Tiere sind keine Artisten und ihre Bedürfnisse dürfen nicht dem Applaus des Publikums untergeordnet werden. Tradition allein rechtfertigt keine Tierdressur. Ein moderner Zirkus kann begeistern, ohne dass dafür ein einziges Tier auftreten muss. Und genau das verdient Applaus!

Ein Vorbild für die gesamte Branche?

Mit seiner Entscheidung reiht sich Louis Knie in eine wachsende Zahl von Zirkusunternehmen ein, die Unterhaltung ohne lebende Tiere anbieten. Der Circus Roncalli etwa setzt bereits seit Jahren auf tierfreie Inszenierungen. Dass ein österreichischer Traditionszirkus diesen Weg nun ebenfalls einschlägt, ist ein bedeutendes Signal. Auf seiner offiziellen Website bewirbt Louis Knie die aktuelle Produktion ausdrücklich als komplett tierfrei. Auch die angekündigten Gastspiele in Deutschland setzen auf das neue Konzept. Für die Tiere bedeutet das zumindest eines: Sie müssen für diese Vorstellungen nicht mehr in die Manege.