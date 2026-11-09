i In jedem Land weltweit muss der Artenschutz an erster Stelle stehen. iStock©Monate Heute Tierische Studie Nur dann können bloß 50 Tiere eine ganze Art retten Wenn eine Tierart kurz vor dem Aussterben steht, scheint ihre Rettung oft aussichtslos. Doch selbst winzige Populationen können sich wieder erholen. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn nur noch eine Handvoll Tiere einer Art existiert, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Inzucht, genetische Verarmung und der Verlust von Lebensräumen können das endgültige Aus bedeuten. Doch Wissenschaftler der australischen Monash University und der Zoological Society of London haben nun eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Selbst Arten, deren Bestände auf weniger als 50 wild lebende Tiere geschrumpft waren, haben durchaus eine Chance auf ein Comeback. Die Ergebnisse wurden Anfang November 2026 im renommierten Fachjournal Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht.

61 Prozent schafften das Comeback

Für die Untersuchung analysierten die Forscher 147 Vogel- und Säugetierarten, deren wild lebende Bestände seit 1950 zeitweise auf weniger als 50 Individuen gefallen waren. Bei 141 Arten lagen ausreichend Daten vor, um ihre weitere Entwicklung zu beurteilen. Das überraschende Ergebnis: Von 51 Arten, die gezielte Schutzmaßnahmen erhielten, erholten sich 61 Prozent auf mindestens 100 Tiere. Unter den Arten ohne entsprechende Unterstützung gelang dies gerade einmal zwei Prozent. Ganze 37 Prozent dieser ungeschützten Arten starben aus. Die Untersuchung zeigt damit einen deutlichen Zusammenhang zwischen aktiven Schutzmaßnahmen und der Erholung bedrohter Tierbestände.

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Von 23 auf mehr als 1.600 Tiere

Ein besonders beeindruckendes Beispiel ist die Lord-Howe-Waldralle (Hypotaenidia sylvestris), ein flugunfähiger Vogel, der ausschließlich auf der australischen Lord-Howe-Insel vorkommt. Ende der 1970er-Jahre existierten nur noch 23 Exemplare. Durch gezielte Zuchtprogramme und die Bekämpfung eingeschleppter Tiere, die den Bestand bedrohten, gelang die spektakuläre Rettung. Heute leben wieder mehr als 1.600 dieser seltenen Vögel. Ein Erfolg, der zeigt, dass selbst eine beinahe verschwundene Tierart nicht zwangsläufig verloren sein muss.

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Aufgeben ist keine Option

Besonders erfolgreich waren laut Studie Maßnahmen, die gleich an mehreren Stellen ansetzen: Lebensräume wiederherstellen, eingeschleppte Fressfeinde bekämpfen, bedrohte Tiere gezielt nachzüchten und anschließend wieder auswildern. Allerdings warnen die Wissenschaftler vor übertriebenem Optimismus.

Eine Population von 100 Tieren gilt keineswegs automatisch als gerettet. Auch beweist die rückblickende Beobachtungsstudie keinen eindeutigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang für jede einzelne Art. Dennoch ist ihre Botschaft bemerkenswert: Selbst wenn eine Tierart unmittelbar vor dem Verschwinden steht, kann konsequenter Artenschutz noch den Unterschied zwischen Überleben und Aussterben machen.