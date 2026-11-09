i Norwegen hat eine geniale Idee für das Monitoring. pixabay.com Tierischer Trick Genial! Wildtiere legen sich selbst GPS-Halsbänder um Hirsche und Füchse als ihre eigenen Forschungsassistenten? Was zunächst kurios klingt, könnte die Wildtierforschung revolutionieren. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 09:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer wissen möchte, wohin Wildtiere wandern, wie groß ihre Reviere sind oder welche Lebensräume sie bevorzugen, muss ihnen buchstäblich auf den Fersen bleiben. GPS-Halsbänder liefern dafür wertvolle Daten. Doch bisher gab es einen entscheidenden Haken: Die Tiere mussten zunächst eingefangen, festgehalten und teilweise sogar betäubt werden. Ein enormer Stressfaktor, der Verletzungen verursachen und schlimmstenfalls tödlich enden kann. Forscher der Norwegischen Universität für Lebenswissenschaften (NMBU) haben nun eine verblüffend einfache Alternative vorgestellt.

Ein kleiner Köder mit großer Wirkung

Das Prinzip klingt beinahe wie ein Zaubertrick: Die Wissenschaftler stellen spezielle Vorrichtungen auf, die mit Futter bestückt sind. Sobald beispielsweise ein Hirsch seinen Kopf hineinsteckt, wird ein Mechanismus ausgelöst, der ihm automatisch ein GPS-Halsband umlegt. Für Füchse wurde ein anderes System entwickelt, das auf ihren natürlichen Beiß- und Zugreflex reagiert. Das Tier kann sich anschließend wieder frei bewegen – ohne zuvor von Menschen eingefangen oder festgehalten worden zu sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In ersten Versuchen mit Rothirschen und Rotfüchsen konnte der norwegische Wissenschaftler Richard Bischof zeigen, dass diese sogenannte Capture-Free Telemetry tatsächlich funktioniert. Die Ergebnisse wurden am 4. November 2026 in der renommierten Fachzeitschrift BioScience veröffentlicht.

Weniger Stress, bessere Forschung

Der entscheidende Vorteil könnte weit über den Tierschutz hinausgehen. Denn der Fang eines Wildtiers beeinflusst möglicherweise genau jenes Verhalten, das Wissenschaftler eigentlich untersuchen möchten. Angst, Stress und körperliche Belastung können Bewegungsmuster verändern und dadurch Forschungsergebnisse verfälschen.

Mit der neuen Methode könnten künftig mehr Tiere über kürzere Zeiträume beobachtet werden. Gleichzeitig ließen sich ihre Bewegungen in deutlich kürzeren Abständen aufzeichnen. Damit könnten Forscher beispielsweise genauer nachvollziehen, wie Wildtiere auf Straßen, menschliche Aktivitäten oder Veränderungen ihres Lebensraums reagieren.

Auch die Sicherheit wurde bedacht

Damit die neue Technik nicht selbst zur Gefahr wird, verfügen die Halsbänder über besondere Sicherheitsmechanismen. Sie passen sich dem Halsumfang an und besitzen Sollbruchstellen, die ein Lösen ermöglichen sollen, falls sich ein Tier verfängt. Außerdem sind sie darauf ausgelegt, nach einigen Wochen oder Monaten wieder abzufallen.

Allerdings steht die Entwicklung noch am Anfang. Die bisherigen Versuche belegen die technische Machbarkeit, nicht aber bereits eine nachgewiesene Verringerung des Stresslevels gegenüber herkömmlichen Fangmethoden. Dafür sind weitere Vergleichsstudien notwendig. Auch Fehlfunktionen und mögliche Verletzungsrisiken müssen sorgfältig untersucht werden.

Eine kleine Revolution für den Artenschutz?

Die Idee, Tiere ohne direkten menschlichen Kontakt zu markieren, ist übrigens nicht völlig neu. Schon in den 1950er-Jahren experimentierten Forscher mit selbst anlegbaren Markierungen. Erst moderne GPS-Technik macht daraus jedoch ein vielversprechendes Instrument für die Wildtierforschung.

Besonders für scheue oder schwer zugängliche Tierarten könnte die Entwicklung künftig interessant werden. Denn je weniger Forscher in das Leben der Tiere eingreifen müssen, desto besser können sie deren natürliches Verhalten untersuchen. Ob die neue Technik tatsächlich zum Standard wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Das Potenzial ist jedenfalls beachtlich.