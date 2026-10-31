i Helene Fischer bei einer vorangegangenen Show. ZDF und Sascha Baumann Fischer präsentiert neuen Look Neue Frisur, viele Stars: So wird Helenes Show Helene Fischer hat ihre große Weihnachtsshow aufgezeichnet. Mit dabei: jede Menge Stars und ein verblüffender Zaubertrick. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten kann kommen! Helene Fischer (42) hat am Freitagabend in Düsseldorf ihre große Weihnachtsshow aufgezeichnet. Rund 12.000 Fans waren in der Messehalle dabei, ausgestrahlt wird die Show am Christtag, dem 25. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF.

Und die Gästeliste kann sich sehen lassen: Ronan Keating (49), Nina Chuba (28), Wincent Weiss (33), Carolin Kebekus (46), Giovanni Zarrella (48), Kerstin Ott (44), Roland Kaiser (74) und US-Star Josh Groban (45) standen unter anderem mit ihr auf der Bühne. Weil Halloween-Wochenende war, hatten die Veranstalter das Publikum vorab gebeten, auf gruselige Kostüme zu verzichten.

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Bis zu zehn Outfits

Helene eröffnete den Abend laut "Bild" im maßgeschneiderten blauen Glitzer-Hosenanzug und zeigte dabei ihre neue Kurzhaarfrisur. Zum Auftakt sang sie ihren neuen Hit "Heute Nacht". Bis zu zehnmal wechselte sie an diesem Abend das Outfit. Rund vier Stunden dauerte die Aufzeichnung, immer wieder wurde für einige Minuten unterbrochen, das berichtet die deutsche Zeitung. Helene nahm es mit Humor und scherzte mit den Fans.

Einer der verblüffendsten Momente kam von Magier Hans Klok (57), der Helene für eine Illusion zu sich holte. Vorher witzelte sie: "Wenn er mich heute für immer verschwinden lässt, dann sage ich: 'Es war sehr schön mit Euch die letzten 20 Jahre!'" Natürlich tauchte sie wieder auf. Auch die Akrobatik durfte nicht fehlen: Mit Artisten des Cirque du Soleil schwebte die Sängerin in einem goldenen Ring über die Bühne.

Ratschlag für Nina Chuba

Mit Nina Chuba sang Helene deren Song "Unsicher" und gab der jüngeren Kollegin danach einen Tipp mit: "Man wird mit allem ein wenig entspannter und es wird immer schöner, das kann ich dir wirklich sagen."

Kurz vor dem Finale holte Helene schließlich Roland Kaiser auf die Bühne, der seinen neuen Song "Immer weiter" präsentierte.