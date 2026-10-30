i Melissa Naschenweng Instagram Melissa spricht Klartext "Neider!" – Naschenweng haut jetzt auf den Tisch Melissa Naschenweng (36) hat Grund zum Jubeln! Die Schlagerprinzessin darf bei Helene Fischer (42) auftreten. Aber sie hat auch eine Botschaft. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 06:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Österreichs. Doch auch Melissa Naschenweng musste sich ihren Weg nach oben erst erarbeiten.

Jetzt steht für die 36-Jährige ein weiterer Karrierehöhepunkt bevor: Nach 2023 wurde sie erneut in die große "Helene Fischer Show" eingeladen.

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Für Melissa geht damit ein Traum zum zweiten Mal in Erfüllung. Auf Instagram erinnert sie deshalb an einen ganz besonderen Moment aus ihrer Vergangenheit.

"Von Neidern nicht beirren lassen"

Bereits vor drei Jahren hatte die Kärntnerin ihre Fans mit einer emotionalen Botschaft ermutigt, niemals aufzugeben. "Im Leben ist alles, wirklich alles möglich, wenn man hart dafür arbeitet, daran glaubt, geduldig bleibt und sich von Neidern nicht beirren lässt", schrieb sie damals.

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Worte, die für die Sängerin offenbar bis heute Bedeutung haben. Denn anlässlich ihrer erneuten Einladung zu Helene Fischer holt Melissa ihren alten Instagram-Beitrag wieder hervor.

"Drei Jahre ist das Posting her und jetzt wiederholt sich dieses Märchen", schreibt sie begeistert.

Melissa hat ihren eigenen Weg gefunden

Dass Naschenweng ihren ganz eigenen Weg gehen möchte, machte sie bereits in der Vergangenheit deutlich.

Immer wieder wurde die Kärntnerin mit Helene Fischer verglichen. Im Gespräch mit "Heute" erklärte sie schon 2023, dass sie sich nicht zum Ziel setzen wolle, genauso erfolgreich wie die deutsche Schlagerkönigin zu werden.

"Ich bin halt die Melissa, ich möchte keinen nachahmen, ich möchte meine eigene Musik machen", stellte sie damals klar.

Mittlerweile hat sie sich längst einen festen Platz in der Schlagerwelt erarbeitet. Neben ihren Konzerten und TV-Auftritten übernimmt sie heuer auch die Moderation der ORF-Sendung "Zauberhafte Weihnacht".

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"Dieses Märchen wiederholt sich"

Besonders emotional ist für Melissa nun die Rückkehr zu Helene Fischer.

Schon ihr erster gemeinsamer Auftritt 2023 war für sie ein außergewöhnliches Erlebnis. Damals bezeichnete sie die Einladung als ihr persönliches Weihnachtsmärchen.

Nun darf sie erneut mit der deutschen Schlagerikone auf der Bühne stehen. "Die Freude ist riesengroß. Danke, Helene", schreibt Naschenweng auf Instagram.

Für ihre Fans hat die Sängerin damit wohl den besten Beweis geliefert, dass sich Durchhaltevermögen auszahlen kann.