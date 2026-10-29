i Party an der Playa de Palma: Am Ballermann wird es für viele Stars enger. APA-Images / dpa / Clara Margais 50.000 Euro für 45 Minuten Ballermann-Stars zu teuer? "Szene wird implodieren" Weniger Hits, weniger Gäste, aber immer höhere Gagen: Mickie Krause und Ikke Hüftgold warnen vor dem großen Knall am Ballermann. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 15:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Hits werden kleiner, die Gäste weniger, die Kosten steigen. Nur bei den Gagen kennen viele Partysänger offenbar nur eine Richtung: nach oben. Jetzt schlagen sogar Stars der Szene Alarm. "Die Branche schaufelt sich gerade mit beiden Händen ihr eigenes Grab", warnt Ikke Hüftgold (50) im Gespräch mit "Bild".

Für die Saison 2026 haben laut dem Bericht zahlreiche Sänger ihre Preise für Auftritte in Deutschland kräftig erhöht. Wer zuvor unter 10.000 Euro verlangte, rief plötzlich 5.000 bis 10.000 Euro mehr auf. In der Spitze sollen bis zu 50.000 Euro für 45 Minuten Halbplayback gefordert worden sein. Feuerwehr- und Schützenfeste können sich bekannte Namen kaum noch leisten, mehrere Veranstaltungen wurden abgesagt.

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Manche Stars scheinen das Problem nicht zu sehen. Ein Sänger mit bisher genau einem erfolgreichen Song soll gesagt haben: "Mein Agent muss doch nur den Hörer abnehmen und die Angebote für Auftritte entgegennehmen." Ein anderer will nicht unter 20.000 Euro auftreten. Ein weiterer prophezeit dagegen düster: "Die Party-Szene wird bald implodieren."

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Dabei sinkt die Bedeutung der Musik deutlich. 2022 stand "Layla" von DJ Robin (30) und Schürze (35) neun Wochen auf Platz eins der deutschen Charts. Heuer schaffte es der erfolgreichste klassische Ballermann-Hit, "Baila baila" von Mickie Krause (56), Lorenz Büffel (47) und Kings Of Günter, nur auf Platz 35. Auch bei Spotify schrumpfen die Zahlen: Hüftgold kam einst auf mehr als zwei Millionen monatliche Hörer, heuer waren es noch 820.000.

Bier um 7,40 Euro

Auch auf Mallorca selbst wird es eng. Der Gastronomieverband beklagte schon 2025 Umsatzeinbußen von bis zu 20 Prozent, für 2026 wird ein weiteres Minus erwartet. Laut "Bild" haben auf der Insel bereits mehr als 100 Mitarbeiter ihren Job verloren.

Schuld seien vor allem die hohen Flug- und Hotelpreise, für ein spontanes Partywochenende seien schnell mehr als 1.000 Euro fällig. Im "Bierkönig" kostet ein halber Liter Bier inzwischen 7,40 Euro, 2024 waren es noch 6,50 Euro.

Für 2027 sollen deshalb auch die Mallorca-Gagen neu verhandelt werden. Die großen Locations "Megapark" und "Bierkönig" könnten sich auf wenige sichere Zugpferde konzentrieren und die zweite Reihe aussortieren. Mickie Krause sieht das nüchtern: "Wir sind in der Masse zu teuer. Viele werden in Zukunft deshalb weniger gebucht. Ich bin sicher, dass es eine Bereinigung geben wird."

Nach BILD-Infos könnte außerdem das Wechselverbot zwischen "Megapark" und "Bierkönig" wieder zum Einsatz kommen. Bis 2025 galt jahrelang ein Gentlemen’s Agreement, dass die beiden größten Locations sich nicht unabgesprochen ihre Stars streitig machen. Seitdem dieser Pakt geplatzt ist, können Künstler um höhere Gagen pokern.