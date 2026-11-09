i Abseits der Stoßzeiten am Land, kann man mit dem Hund ruhig mal für ein kurzes Training durchmarschieren, aber auf einem hochfrequentierten Christkindlmarkt ist einfach jeder Hund deplatziert. iStock©RomanBabakin Tierischer Stress Christkindlmarkt: Hunde warten besser daheim Der Trubel am Christkindlmarkt kann für Hunde zur Belastung werden. Experten raten, Vierbeiner in der Adventszeit lieber zu Hause zu lassen. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Punschduft, Weihnachtsmusik, leuchtende Stände und dichtes Gedränge: Für viele Besucher ist der Christkindlmarkt ein stimmungsvoller Ort, anderen ist das Gewurdel selbst als Mensch zu viel. Für Hunde kann der Trubel also erst recht zur Belastungsprobe werden. Die Tierschutzombudsstelle Wien bittet Hundehalter deshalb, ihre Tiere zu Hause zu lassen und ihnen in der Adventszeit möglichst ruhige Rückzugsorte zu bieten.

„Ein Besuch am Christkindlmarkt sollte für alle Beteiligten ein positives Erlebnis sein. Aus Sicht der Hunde ist der Markttrubel jedoch häufig eine erhebliche Belastung“ Jürgen Czernohorszky Tierschutzstadtrat

Wie die Wiener Rathauskorrespondenz berichtet, sollten Hundehalter daher gut abwägen, ob ein gemeinsamer Besuch wirklich im Interesse ihres Tieres liegt. "Zu Hause haben Hunde in dieser Situation in der Regel deutlich mehr Ruhe und Sicherheit."

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Kleine Hunde sind die allerärmsten

Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle, ergänzt: "Besonders für kleine Hunde ist es schwierig, den zahlreichen Menschenbeinen auszuweichen. Auch können in vom Punsch gelöster Stimmung immer wieder Situationen auftreten, mit denen keiner gerechnet hat". Wie sich ein Besuch am Christkindlmarkt aus Hundesicht anfühlt, zeigt die Tierschutzombudsstelle Wien auf www.tieranwalt.at. Persy sagt: "Die Hunde sind total überfordert, für sie ist der Trubel einfach nur furchtbar!"

„Die Hunde sind total überfordert, für sie ist der Trubel einfach nur furchtbar!“ Eva Persy Leiterin der Tierschutzombudsstelle

Hundehalter nehmen ihre Tiere häufig mit, weil diese ungern allein bleiben oder als Familienmitglied bei gemeinsamen Unternehmungen dabei sein sollen. Die Tierschutzombudsstelle Wien weist jedoch darauf hin, dass auch die Belastung für das Tier bedacht werden muss. Eva Persy appelliert: "Gerade weil der Hund ein Familienmitglied ist, dessen Bedürfnisse respektiert werden müssen, appellieren wir an alle Hundehalter: Gönnen Sie Ihrem Hund eine Pause, lassen Sie ihn zu Hause!"

Wie Hunde das Alleinbleiben lernen können, wird im Handbuch zum Hunde-Sachkundenachweis ausführlich beschrieben. Es steht auf www.hunde-kunde.at zum Herunterladen bereit.

In der hektischen Adventszeit sollten Hundehalter besonders auf ihre Tiere Rücksicht nehmen. Dazu gehört, dafür zu sorgen, dass die Rückzugsorte des Hundes auch zu Weihnachten geschützt bleiben. Auch beim Weihnachtseinkauf in Einkaufsstraßen und Einkaufszentren haben Hunde nichts zu suchen. Persy rät: "Planen Sie stattdessen noch bewusster die gemeinsamen Auszeiten wie ausgiebige Spaziergänge in ruhiger Umgebung ein". "Das tut nicht nur dem Hund gut, sondern lässt auch den Menschen durchatmen."