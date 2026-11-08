i Vor allem kleine Hunde frieren meist schneller. iStock©vzmaze Tierischer Ratgeber Dein Hund friert längst - und du merkst es gar nicht Während manche Wauzis bei Schnee vergnügt herumtollen, zittern andere bereits an kühlen Herbsttagen. Doch woran erkennt man, dass dem Hund kalt ist? Von Heute Tierisch 08.11.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der November bringt nasskaltes Wetter, Wind und sinkende Temperaturen. Während wir längst zu Winterjacke und Schal greifen, müssen viele Hunde weiterhin mit ihrem natürlichen Fell auskommen. Doch das schützt längst nicht jeden Vierbeiner ausreichend. Besonders kleine, kurzhaarige, sehr schlanke oder ältere Hunde können rasch auskühlen. Auch Welpen sind empfindlicher gegenüber Kälte.

Diese Warnsignale solltest du kennen

Ein zitternder Hund friert? Meistens ja – doch Zittern kann auch durch Aufregung, Angst oder Schmerzen entstehen. Weitere Anzeichen für Kälte sind eine gekrümmte Körperhaltung, ein eingezogener Schwanz, angehobene Pfoten oder auffallend langsame Bewegungen. Manche Hunde bleiben plötzlich stehen, suchen Schutz oder wollen partout wieder nach Hause.

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Besonders tückisch: Nicht jeder Hund zeigt sein Unbehagen deutlich. Wer seinen Vierbeiner aufmerksam beobachtet, erkennt häufig schon an kleinen Veränderungen, dass der Spaziergang langsam ungemütlich wird.

Ab wann braucht mein Hund jetzt wirklich einen Mantel?

Eine allgemeingültige Temperaturgrenze gibt es nicht. Während ein gesunder Husky selbst bei Minusgraden noch fröhlich durch den Schnee stapft, kann ein kleiner Chihuahua bereits bei zehn Grad frieren – besonders bei Wind und Regen.

Entscheidend sind Fellbeschaffenheit, Körpergröße, Alter, Gesundheitszustand und Bewegung. Hunde mit wenig Unterwolle, Welpen, Senioren und kranke Tiere profitieren bei niedrigen Temperaturen häufig von einem gut sitzenden Hundemantel. Dieser sollte Brust und Rücken schützen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Nässe oft schlimmer als Kälte

Besonders unangenehm wird es, wenn Regen, Wind und niedrige Temperaturen zusammenkommen. Durchnässtes Fell verliert einen Teil seiner isolierenden Wirkung, während Wind den Wärmeverlust zusätzlich beschleunigt. Ein wasserdichter, gegebenenfalls gefütterter Mantel kann deshalb bei einem empfindlichen Hund sinnvoller sein als ein besonders dicker Pullover.

Besonders kälteempfindlich sind häufig Windhunde, Chihuahuas, Zwergpinscher und andere Hunde mit wenig Unterwolle. Auch sehr kleine Hunde verlieren aufgrund ihres Verhältnisses von Körperoberfläche zu Körpermasse schneller Wärme. Welpen, Senioren und gesundheitlich angeschlagene Vierbeiner benötigen ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Ein Hundemantel ist deshalb keineswegs immer ein modisches Accessoire, sondern kann ein wichtiger Kälteschutz sein.

Nach dem Spaziergang sollte der Hund gründlich abgetrocknet werden. Ein warmer, zugfreier Schlafplatz hilft ihm anschließend, wieder gemütlich zu entspannen.

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Dann wird Frieren gefährlich

Starkes, anhaltendes Zittern, Schwäche, Taumeln oder ungewöhnliche Teilnahmslosigkeit können auf eine gefährliche Unterkühlung hinweisen. In diesem Fall muss der Hund sofort ins Warme gebracht und tierärztlich versorgt werden. Besonders alarmierend: Bei fortgeschrittener Unterkühlung kann das Zittern sogar aufhören.

Die wichtigste Winterregel lautet deshalb: Nicht dein eigenes Kälteempfinden entscheidet, sondern das deines Hundes. Wer aufmerksam hinsieht, merkt meist rechtzeitig, wann sein Vierbeiner lieber auf die warme Couch möchte.