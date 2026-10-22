i Simone Lugner und ihr Teampartner Alexander müssen in der nächsten Folge von "Forsthaus Rampensau" zittern. ProsiebenSat1Puls4 Drama im Forsthaus Sie muss zittern: Simone Lugner droht der Rauswurf Bitterer Rückschlag für die Witwe des Baumeisters: Nach sechs Stimmen gegen sie muss sie bei "Forsthaus Rampensau" um ihren Verbleib kämpfen. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Simone Lugner wird die Luft im "Forsthaus Rampensau" (22. Oktober, Puls4/Joyn, 20.15 Uhr) immer dünner. Nach dem ersten großen Absägen steht die Witwe von Baumeister Richard Lugner plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Gemeinsam mit ihrem Teampartner Alexander kassierte sie gleich sechs Absägeblätter. Jetzt droht den beiden sogar das endgültige Aus!

Besonders bitter: Auch Julia und Ebru, die Alexander eigentlich für Verbündete gehalten hatte, stimmten gegen das Duo. "Das Haus ist schön, nur die Leut'...", zeigt sich Alexander enttäuscht. Simone legt trocken nach: "Jetzt kennst die Leut'."

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"Freunde" wollen Lugner loswerden

Der Vertrauensbruch sitzt tief. Alexander sucht das Gespräch mit Julia und Ebru. Er kann nicht verstehen, warum ausgerechnet er als "offen lebender Mann, der Männer und Frauen liebt" von einem queeren Team eine Stimme bekommen hat.

Doch für lange Aussprachen bleibt keine Zeit. Noch am selben Abend müssen Simone und Alexander im ersten Rein-Raus-Spiel ausgerechnet gegen Julia und Ebru antreten. Für eines der beiden Teams endet damit das Abenteuer auf der Alm. Die Spannung ist gewaltig. "Das ist fast wie das Champions-League-Finale, das ist so spannend", fiebert Mitbewohner Krappi mit.

Neue Promis sorgen für Wirbel

Während Simone um ihren Platz kämpfen muss, steht bereits die nächste Überraschung bevor. Mit Lisa und Geri ziehen zwei neue Kandidaten ins Forsthaus ein. Sie kann ihr Glück kaum fassen: "Das ist nach meinen Kindern der schönste Moment in meinem Leben", schwärmt Lisa. Geri gibt sich hingegen schon vor dem Einzug siegessicher. "Gefährlich werden kann mir keiner, ich seh' keine Konkurrenz", tönt der Nachzügler.

Neue Gäste: Lisa und Geri ziehen kommenden Freitag ins "Forsthaus Rampensau". ProsiebenSat1Puls4

Für die übrigen Promi-Paare geht es beim Spiele-Klassiker "Notstand am Hochstand" ordentlich zur Sache. Bei einem überdimensionalen Kreuzworträtsel sind Wissen, Schnelligkeit und Kondition gefragt.