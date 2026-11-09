i Ist im 9. Wiener Gemeindebezirk ein Taubenhasser unterwegs? ©Tierschutz Austria Tierischer Skandal Tauben brutal geköpft! Grausiger Fund schockiert Wien Eine Tierfreundin machte im Wiener Alsergrund eine schreckliche Entdeckung. Tierschutz Austria vermutet Tierquälerei und erstattet Anzeige. Von Heute Tierisch 09.11.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte sie nur helfen – doch als eine Tierfreundin zum Josef-Holaubek-Platz im 9. Wiener Gemeindebezirk zurückkehrte, bot sich ihr ein schrecklicher Anblick. Rund eine Stunde zuvor hatte sie bei einer Busstation eine offensichtlich verletzte oder kranke Taube entdeckt. Als sie das hilflose Tier schließlich bergen wollte, war es bereits tot. Sein Kopf schien zertrümmert worden zu sein. Nur wenige Meter entfernt lag eine weitere tote Taube, deren Kopf vollständig fehlte.

Tierschützer sind entsetzt

Für den Wiener Tierschutzverein (Tierschutz Austria) deutet der grausige Fund auf eine mögliche Gewalttat hin. Die Organisation kündigte deshalb eine Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei an. Wer oder was die schweren Verletzungen verursacht hat, ist bislang allerdings nicht geklärt. Auch mögliche Zeugen werden gesucht.

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"Dass jemand ein hilfloses, bereits verletztes Tier so brutal tötet, dass der Kopf zertrümmert oder abgetrennt wird, ist unvorstellbar grausam", zeigt sich Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic erschüttert. Wer Stadttauben derart behandle, nehme großes Tierleid in Kauf und zeige eine gefährliche Enthemmung. Sie fordert ernsthafte Ermittlungen, bevor möglicherweise weitere Tiere zu Schaden kommen.

Polizei soll Vorfall untersuchen

Ob beide Tauben tatsächlich vorsätzlich getötet wurden, müssen nun die Ermittlungen klären. Tierschutz Austria appelliert jedenfalls an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen unverzüglich zu melden. Wer weitere verletzte oder tote Tauben im Bereich des Josef-Holaubek-Platzes entdeckt, sollte die Polizei oder den Tierschutzverein verständigen. Wichtig: Mögliche Täter keinesfalls selbst zur Rede stellen und tote Tiere möglichst nicht berühren.

Leider nicht der erste Fall

Bereits im September sorgten schwere Misshandlungen von Tauben in Wien für Entsetzen. Im Bereich der U-Bahn-Station Spittelau wurden mindestens zwei lebende Tauben entdeckt, in deren Körpern Pfeile steckten. Auch damals erstattete Tierschutz Austria Anzeige.