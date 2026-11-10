i Auf dem Marktplatz von Krakau fielen Schüsse aus einem fahrenden Auto – es gab mehrere Totesopfer. Reuters Krakau-Anschlag Frau bei Amoklauf getötet: Ehemann zurück in Österreich Nach dem blutigen Anschlag in Krakau ist der verletzte Niederösterreicher wieder in Österreich. Seine Ehefrau (51) wurde bei der Attacke getötet. Von Niederösterreich Heute 10.11.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schock nach dem blutigen Anschlag in Krakau sitzt tief: Ein Ehepaar aus dem Bezirk Gänserndorf war am Samstagnachmittag als Tourist in der polnischen Stadt unterwegs, als ein 24-jähriger Attentäter am zentralen Marktplatz wahllos auf Passanten schoss.

Die 51-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Gänserndorf wurde tödlich getroffen, ihr Ehemann schwer verletzt. Nun gibt es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des Mannes.

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Verletzter in stabilem Zustand

Wie der Regierungspräsident der Region Kleinpolen, Krzysztof Klecza, am Dienstag laut der Nachrichtenagentur PAP mitteilte, konnte der Niederösterreicher bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sein Zustand sei stabil. Der medizinische Rücktransport nach Österreich wurde in enger Zusammenarbeit mit den österreichischen diplomatischen Behörden organisiert.

Bildstrecke: Schüsse mitten in Krakau – mindestens sechs Todesopfer i ?

Das österreichische Generalkonsulat in Krakau stand laut Außenministerium in ständigem Kontakt mit dem Verletzten und begleitete die notwendigen Schritte für seine Rückkehr.

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Sechs Tote bei Schusswaffenattacke

Bei dem Anschlag am Samstag wurden insgesamt sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Der 24-jährige Angreifer war mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz gefahren und hatte anschließend wahllos das Feuer eröffnet. Zwei Polizisten konnten ihn stoppen, wurden bei einem Schusswechsel aber selbst verletzt. Der Attentäter erlag am Montag seinen Verletzungen.

Noch immer werden 13 Verletzte in sechs Krakauer Krankenhäusern behandelt. Ihr Zustand gilt laut Behörden als stabil. Auch den beiden verletzten Polizisten geht es mittlerweile besser.

Neben der 51-jährigen Niederösterreicherin kam auch ein britischer Tourist ums Leben. Zudem wurden die Leichen der Eltern und der Schwester des Attentäters in einem Wohnhaus entdeckt. Die Ermittler vermuten, dass auch sie von dem 24-Jährigen erschossen wurden.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte die Attacke als "abscheuliche Tat" verurteilt.