i "Zita" befindet sich aktuell in Physiotherapie. Adlerwarte Kreuzenstein Physiotherapie für Adler Kaiseradler "Zita" kämpft sich zurück ins Leben Schwer verletzt lag Kaiseradler-Dame Zita tagelang hilflos im Wald. Jetzt kämpft sie sich nach einer schwierigen Operation zurück ins Leben. Von Elena Lick 10.11.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es grenzt an ein Wunder, dass Kaiseradler-Dame Zita überhaupt noch lebt. Der Greifvogel wurde schwer verletzt in einem Wald nahe einem Windrad gefunden. Sieben bis acht Tage lag sie dort hilflos am Boden, ausgehungert und völlig dehydriert. Dass sie diese Zeit überlebt hat, galt als äußerst unwahrscheinlich.

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Vermutlich wurde Zita im Flug von einem Rotorblatt getroffen, als sie sich gerade drehte. Die Folgen waren verheerend: Ein Bein wurde komplett zertrümmert, das andere gebrochen. Vor rund zwei Wochen musste sie sich einer äußerst schwierigen Operation unterziehen.

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Vogel-Physio für Zita

Seither kämpft sich die Kaiseradler-Dame Schritt für Schritt zurück ins Leben.

Weil sie ihre Beine weder belasten noch darauf liegen darf, hängt sie derzeit in einer speziellen Trage. Dazu bekommt sie Schmerzmittel und Antibiotika.

Täglich steht Physiotherapie auf dem Programm. Dabei werden ihre Muskeln vorsichtig massiert. Das Ziel: Zita muss ihre Beine wieder strecken und vor allem das schwer verletzte Knie durchdrücken können. Ohne diese Fähigkeit wird sie nicht selbstständig stehen können.

"Sie ist mental sehr stark"

Trotz ihrer schweren Verletzungen gibt Zita nicht auf. "Sie ist mental sehr stark", heißt es über die Adler-Dame, die weiterhin selbstständig frisst.

Ob sie jemals wieder in die Freiheit zurückkehren kann, ist ungewiss. Frühestens nächstes Jahr könnte sie ausgewildert werden. Zuvor muss sie wieder stehen, greifen und in einer Freiflughalle das Fliegen und Jagen erlernen.