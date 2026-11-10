i Das Gericht in Wr. Neustadt Sascha Trimmel 2 Jahre bedingte Haft Nazi-Schmierereien im Ort und im eigenen Zimmer Ein Mann verbreitete in Pottendorf Nazi-Symbole und einschlägige Codes. Dafür fasste er am Dienstag zwei Jahre bedingte Haft aus. Von Erich Wessely 10.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fall von nationalsozialistischer Wiederbetätigung beschäftigte am Dienstag (10. November) das Landesgericht Wiener Neustadt. Ein Mann musste sich vor einem Schwurgericht verantworten, weil er in Pottendorf (Bezirk Baden) unter anderem Nazi-Symbole und einschlägige Zahlenkombinationen angebracht haben soll. Das Urteil: zwei Jahre bedingte Haft.

Nazi-Symbole an öffentlichen Orten

Laut Anklage soll der Beschuldigte zwischen September 2025 und März 2026 an mehreren öffentlich zugänglichen Orten Graffiti und Aufkleber mit Zahlenkombinationen einer nationalsozialistischen Bewegung sowie Keltenkreuzen angebracht haben.

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Doch nicht nur im öffentlichen Raum soll der Mann seine Gesinnung zur Schau gestellt haben. Auch in seinem Zimmer soll er Einrichtungsgegenstände mit Schriftzügen, einschlägigen Zahlenkombinationen, Hakenkreuzen und sogenannten Wolfsangeln versehen haben. Die Symbole sollen für andere Personen sichtbar gewesen sein.

Urteil bereits rechtskräftig

Am Dienstag musste sich der Angeklagte deshalb vor einem Schwurgericht am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Neben Verstößen gegen das Verbotsgesetz waren auch Sachbeschädigung und schwere Sachbeschädigung Gegenstand des Verfahrens.

Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Gänze bedingt nachgesehen wurde. Der Mann muss somit vorerst nicht ins Gefängnis. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.