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Überfall auf diese Postfiliale
Überfall auf diese Postfiliale
Thomas Lenger
Fahndung läuft

Festnahme nach Post-Raub – jetzt völlig neue Wende

Nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Neufeld wurde ein Verdächtiger festgenommen. Doch der Mann hat ein Alibi!
Von Niederösterreich Heute
10.11.2026, 14:00
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Große Aufregung am Dienstagmorgen in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung): Ein bislang unbekannter Täter überfiel kurz nach 8 Uhr eine Postfiliale und löste damit eine großangelegte Alarmfahndung aus. Wenig später meldete die Polizei eine Festnahme. Doch am Nachmittag folgte die überraschende Wende: Der Verdächtige hatte ein Alibi und musste wieder freigelassen werden.

Täter bedrohte Post-Mitarbeiter

Der Unbekannte soll die Mitarbeiter der Postfiliale mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete er mit einer Beute in bislang unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

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Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Alarmfahndung ein. Zahlreiche Streifen wurden mobilisiert, Kontrollpunkte eingerichtet. Die Suche erstreckte sich auch auf das angrenzende Niederösterreich. Selbst beim Grenzübergang Klingenbach wurden Alarmpunkte besetzt.

Verdächtiger hatte Bargeld bei sich

Die Polizei fahndete nach einem Mann mit blitzblauem Pullover, schwarzer Jacke und Jeans. Im Zuge einer Streifenfahrt fiel Beamten schließlich ein Mann auf, auf den die Beschreibung zutraf.

Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Verdächtige wurde angehalten und kontrolliert. Bei ihm fanden die Polizisten Münzen und Papiergeld. Der Mann wurde festgenommen und einvernommen.

Überraschende Wende am Nachmittag

Doch dann nahm der Fall eine unerwartete Wendung: Der Festgenommene konnte ein Alibi für den Tatzeitpunkt vorweisen. Der Verdacht gegen ihn erhärtete sich nicht.

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Die Polizei nahm daraufhin die Fahndung nach dem tatsächlichen Täter wieder auf. Von dem Post-Räuber fehlt weiterhin jede Spur.

Im Zuge der Alarmfahndung gab es auch einen größeren Polizeieinsatz bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Dort sollen mehrere Personen festgenommen worden sein. Diese Festnahmen dürften allerdings mit einem Einbruchsdiebstahl und nicht mit dem Postüberfall zusammenhängen.

red, 10.11.2026, 14:00
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