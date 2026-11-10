i Bürgermeister Michael Ludwig, VIze-Bgm. Barbara Novak, Stefan Gara (Neos) mit Strabag-Chef Erwin Größ (li.) und Dominic Weiss (r., Wirtschaftsagentur). Helmut Graf KI-Power für Wien Größtes Rechenzentrum Wiens in Seestadt Aspern geplant Der Bedarf nach KI-Leistung wird immer größer, nun wird das größte Rechenzentrum Wiens gebaut. Bürgermeister Ludwig stellte das Projekt vor. Von Thomas Peterthalner 10.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstliche Intelligenz braucht immer mehr Rechenleistung. Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) präsentierten am Dienstag nun ein Großprojekt: In der Seestadt Aspern soll das größte Rechenzentrum Wien entstehen. "Infrastruktur, um KI zum Laufen zu bringen, wird notwendig wie Stromversorgung", so Bürgermeister Ludwig.

Mega-Rechenzentrum in Seestadt

Das Konzept umfasst drei Bauteile mit sechs Power-Blöcken und eine elektrische Anschlusskapazität von bis zu 48 Megawatt. Die Wirtschaftsagentur Wien beteiligt sich mit fünf Prozent an der Entwicklungsgesellschaft. Dafür sind 500.000 Euro vorgesehen. Zur Kühlung wird Gebrauchtwasser verwendet, die Abwärme wird ins Fernwärmenetz eingespeist.

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Rechenzentrum als "Heizkraftwerk"

Eine Modellrechnung von EcoAustria für ein vergleichbar großes Rechenzentrum zeigt ein Potenzial von rund 108 Gigawattstunden Wärme pro Jahr. Das würde laut Stadt rechnerisch ausreichen, um etwa 12.700 Haushalte mit Wärme zu versorgen.

Geplantes Rechenzentrum in der Seestadt Aspern. Stadt Wien

Die Kühlung soll über einen geschlossenen Wasserkreislauf funktionieren. Für die erstmalige Befüllung werden bis zu 500 Kubikmeter Wasser benötigt. Im laufenden Betrieb soll für die Kühlung kein zusätzliches Trinkwasser verbraucht werden.

"Kein Bau auf grüner Wiese"

Das Grundstück liegt in einem Industriegebiet am Rande der Seestadt Aspern und ist bereits erschlossen. "Wir bauen kein Rechenzentrum auf der grünen Wiese", so Ludwig, "sondern dorthin, wo bereits Infrastruktur vorhanden ist." In dem bestehenden Gewerbegebiet sei keine Umwidmung notwendig.

Drei Betreiber im Rennen

Ein Baustart erfolgt erst, wenn es eine Einigung mit einem Betreiber gibt. Zwei europäische und ein österreichischer Betreiber sind derzeit im Rennen. Das Projekt soll bis 2030 fertig sein. Zwischen Vertragsabschluss und Fertigstellung sollen nur 18 Monate liegen. "Digitale Souveränität ist notwendig", so Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP). Deshalb setze man auf einen europäischen bzw. inländischen Betreiber.

Bürgermeister Ludwig, Vizebürgermeisterin Novak, Neos-Gemeinderat Gara, Strabag-Chef Größ und Wirtschaftsagentur-Chef Weiss. Helmut Graf

Abhängigkeit verringern

Im Inland wird immer mehr Rechenleistung benötigt, es gibt aber derzeit nur begrenzte Kapazitäten. Laut einer EcoAustria-Studie liegt die österreichweite Nachfrage bei rund 419 Megawatt. Dem steht ein heimisches Angebot von lediglich 80 bis 100 Megawatt gegenüber. Allein für Wien wird bis 2030 ein Bedarf von rund 250 Megawatt prognostiziert.

„Unter welchen Bedingungen Rechenzentren in Wien entstehen, überlassen wir in dieser Stadt nicht dem Zufall!“ Michael Ludwig Wiener Bürgermeister

Kein US-Betreiber

Die neue Strategie sieht vor, dass Rechenzentren möglichst wenig Energie und Wasser verbrauchen, vorhandene Flächen effizient nutzen und die Stromversorgung der Wiener Haushalte nicht gefährden. Außerdem setzt die Stadt Wien auf europäische Lösungen. Für das geplante Rechenzentrum in Aspern haben die Projektpartner vereinbart, ausschließlich einen europäischen Betreiber zuzulassen. "Unter welchen Bedingungen Rechenzentren in Wien entstehen, überlassen wir in dieser Stadt nicht dem Zufall", erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.

264 Mio. Euro Wertschöpfung

Auch wirtschaftlich verspricht sich die Stadt einiges. Laut EcoAustria soll das Projekt während der Bauphase eine inländische Wertschöpfung von rund 264 Millionen Euro auslösen. Im laufenden Betrieb werden jährlich rund 30 Millionen Euro prognostiziert.

"Keine Schlafstadt"

Anrainer hätten durch den Bau des Rechenzentrums nichts zu befürchten. "Die Seestadt ist keine Schlafstadt", so Ludwig. "Eine funktionale Durchmischung ist notwendig." Das Rechenzentrum werde in einem Gewerbegebiet gebaut, auf die Bewohner habe das keine Auswirkungen. "Wir brauchen diese Infrastruktur, aber nicht um jeden Preis und nicht an jedem Ort", so Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

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Baustart noch offen

Bis in Aspern tatsächlich gebaut wird, müssen allerdings noch mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase. Für einen Baustart braucht es unter anderem einen Investor, einen geeigneten europäischen Betreiber, die notwendigen Genehmigungen und abschließende Vereinbarungen. Zu den Kosten könne man derzeit noch keine Details nennen. Für die nächste Projektphase sind auch Info-Events für Anrainer geplant.