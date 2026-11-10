i Die beiden Angeklagten sitzen bereits seit rund zehn Monaten in Untersuchungshaft. iStock Prozess in Niederösterreich 1,5 Millionen Euro weg – zwei Firmenchefs in U-Haft Über 100 Arbeiter sollen falsch angemeldet und teils schwarz bezahlt worden sein. Zwei Geschäftsführer mussten sich deshalb vor Gericht verantworten. Von Österreich Heute 10.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Geschäftsführer mehrerer Unternehmen im Bezirk Mödling (Niederösterreich) stehen im Verdacht, zwischen 2023 und 2025 zahlreiche Straftaten begangen zu haben. Am Montag, 9. November, mussten sich die beiden Männer am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schweren Betrug vor. Der entstandene Schaden soll sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro belaufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Über 100 Arbeiter betroffen

Laut Anklage sollen die Geschäftsführer mehr als 100 Beschäftigte nur als Teilzeitkräfte angemeldet haben, obwohl diese tatsächlich 40 Stunden pro Woche arbeiteten, berichtet der "Kurier". Die Differenz sei schwarz ausbezahlt worden, wodurch Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungsgemäß abgeführt worden seien.

Die Bilder des Tages i ?

Außerdem sollen die Männer mehrere Hunderttausend Euro aus dem Firmenvermögen für private Zwecke verwendet haben. Als das Unternehmen schließlich in Konkurs ging, seien dadurch auch Gläubiger geschädigt worden.

Um die Vorgänge zu verschleiern, soll einer der beiden Scheinfirmen gegründet und über diese falsche Rechnungen ausgestellt haben. Auch der Jahresabschluss soll gefälscht worden sein.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

"Es gab Drohungen gegen Leib und Leben"

Vor Gericht zeigte sich der 59-jährige rumänische Angeklagte im Wesentlichen geständig. Sein 46-jähriger Landsmann bestritt hingegen einen Großteil der Vorwürfe. Zwar räumte der Jüngere ein, Geld unrechtmäßig verwendet zu haben. Laut seinem Verteidiger sei dieses jedoch nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern zur Rettung des finanziell angeschlagenen Unternehmens eingesetzt worden.

Der 46-Jährige berichtete von zunehmenden Zahlungsschwierigkeiten und geliehenem Geld, das mit hohen Zinsen zurückgefordert worden sei. "Es gab Drohungen gegen Leib und Leben. Er stand unter hohem wirtschaftlichen und persönlichen Druck", erklärte sein Anwalt.

Richterin stellt unangenehme Frage

Der 46-Jährige gab auch Fehler bei der Unternehmensführung zu. "Ich sehe ein, dass ich meine Firma nicht ordnungsgemäß geführt habe. Ich wusste nicht, wie das geht", sagte er vor Gericht. Die vorsitzende Richterin reagierte mit einer deutlichen Frage: "Warum gründet man dann eine Firma, wenn man nicht weiß, wie das geht?"

Auch die Verteidigung des 59-Jährigen betonte, dass nicht das gesamte Geld privat ausgegeben worden sei. Ein Teil sei wieder in das Unternehmen geflossen. Der Prozess wurde am Montag vertagt. Beide Angeklagten befinden sich bereits seit rund zehn Monaten in Untersuchungshaft. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.