i Am Donnerstag, 12. November, eröffnet die dänische Kette NORMAL in der SCS in Vösendorf. "Heute", NORMAL Internationale Trendprodukte Billig-Kette "Normal" eröffnet Store in SCS Vösendorf Am Donnerstag eröffnet die dänische Kette "Normal" in der SCS in Vösendorf. Zum Start warten Gratis-Geschenke und Gutscheine auf die Kunden. Von Victoria Carina Frühwirth 10.11.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf gibt es bald eine neue Adresse für Schnäppchenjäger! Die dänische Einzelhandelskette "Normal" eröffnet am Donnerstag, dem 12. November, ihren neuen Store. Auf rund 493 Quadratmetern warten bekannte Marken, internationale Beauty-Produkte, ausgefallene Snacks und jede Menge Überraschungen.

Zur Eröffnung lässt sich das Unternehmen nicht lumpen. Die ersten 1.000 Kunden in der Warteschlange erhalten eine kostenlose Geschenktasche mit Produkten. Für die ersten zehn Besucher gibt es zusätzlich jeweils eine Geschenkkarte im Wert von 30 Euro.

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334-Euro-Gutschein im Geschäft versteckt

Damit nicht genug: Im Kassenbereich versteckt sich in einer der Einkaufstaschen ein sogenanntes "TADAAA Ticket". Wer es entdeckt, darf sich über einen Einkaufsgutschein im Wert von satten 334 Euro freuen. Bei einer weiteren Aktion können Kunden sogar eine ganze Palette voller "Normal"-Produkte gewinnen.

Eröffnung von neuem NORMAL-Store i ?

Auch einen digitalen Gutschein können sich Interessierte vorab über die Eröffnungsseite des Unternehmens sichern.

So funktioniert die neue Billig-Kette

Das dänische Unternehmen setzt auf ein ungewöhnliches Einkaufskonzept. Anders als in klassischen Drogeriemärkten gibt es keine gewöhnlichen Regalreihen, durch die Kunden nach Belieben schlendern.

Stattdessen führt ein festgelegter Weg durch das gesamte Geschäft. Dabei entdecken Besucher immer wieder neue Produkte, die sie ursprünglich vielleicht gar nicht kaufen wollten. Das Unternehmen nennt dieses Konzept "Treasure Hunt", also Schatzsuche. Das Sortiment reicht von bekannten Markenartikeln über koreanische Hautpflege und japanische Haarpflege bis hin zu außergewöhnlichen Süßigkeiten, Getränken und Haushaltsprodukten.

100 neue Produkte pro Woche

Ein weiterer Unterschied zu klassischen Geschäften: "Normal" wirbt mit dauerhaft niedrigen Fixpreisen statt zeitlich begrenzter Rabattaktionen. Laut Unternehmen kommen jede Woche rund 100 neue Produkte ins Sortiment. Wer regelmäßig vorbeischaut, soll dadurch immer wieder etwas Neues entdecken können.

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Gerade vor Weihnachten will die Kette mit kleinen Geschenken, Beauty-Produkten für den Adventkalender und ausgefallenen Snacks punkten.

35 Mitarbeiter für neuen SCS-Store

Am neuen Standort in der Shopping City Süd werden rund 35 Mitarbeiter beschäftigt sein. Geöffnet ist von Montag bis Mittwoch jeweils von 9 bis 19 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 9 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 18 Uhr.

Die Bilder des Tages i ?

Und die Expansion geht gleich weiter: Nur eine Woche nach der SCS-Eröffnung sperrt "Normal" am 19. November auch in der PlusCity in Linz auf. Dort warten auf die ersten 500 Kunden kostenlose Geschenktaschen.